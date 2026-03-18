熱播劇誰最夯？ 台灣8串流平台收視報告出爐
《逐玉》連續兩週衝上Netflix全球非英語節目週榜，也是台灣iQIYI、WeTV的週榜冠軍。（翻攝自微博）
〔娛樂頻道／綜合報導〕鬧劇荒？中國古裝劇《逐玉》連續兩週衝上Netflix全球非英語節目週榜。張凌赫、田曦薇主演的《逐玉》也是台灣iQIYI、WeTV的週榜冠軍。Disney+動畫神作《動物方城市2》正式上線串流，立即封王。《自由時報娛樂頻道》整理出台灣8個串流平台收視報告。
【台灣8串流平台收視】
Disney+／《動物方城市2》上線即冠軍
Disney+前三強作品。（本報合成，Disney+提供）
friDay影音／綜藝《Running Man》持續霸榜
FridDay影音前10排行榜。（friday影音提供）
Hami Video／韓劇《神與律師事務所》收視登頂
韓劇《神與律師事務所》摘下第一。（Hami Video提供）
iQIYI／古裝甜劇《逐玉》狂霸榜
愛奇藝國際阪人氣週榜。（愛奇藝提供）
LINE TV／台綜《百分之一相對論》第1
LINE TV一週10大熱播排行榜。（LINE TV提供）
MyVideo／韓劇《榮耀：她們的法庭》霸榜3週
My Video10大熱門排行榜。（My Video提供）
Netflix／《逐玉》台灣週榜第1
Netflix週榜冠軍《逐玉》是史上第一部進全球榜的中國劇劇。（Netflix提供）
公視+／飲食漫談《也好吃》奪冠
公視+內容多元豐富。（公視+提供）