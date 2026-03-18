熱播劇誰最夯？ 台灣8串流平台收視報告出爐

《逐玉》連續兩週衝上Netflix全球非英語節目週榜，也是台灣iQIYI、WeTV的週榜冠軍。（翻攝自微博）



〔娛樂頻道／綜合報導〕鬧劇荒？中國古裝劇《逐玉》連續兩週衝上Netflix全球非英語節目週榜。張凌赫、田曦薇主演的《逐玉》也是台灣iQIYI、WeTV的週榜冠軍。Disney+動畫神作《動物方城市2》正式上線串流，立即封王。《自由時報娛樂頻道》整理出台灣8個串流平台收視報告。

【台灣8串流平台收視】

Disney+／《動物方城市2》上線即冠軍

Disney+前三強作品。（本報合成，Disney+提供）

friDay影音／綜藝《Running Man》持續霸榜

FridDay影音前10排行榜。（friday影音提供）

Hami Video／韓劇《神與律師事務所》收視登頂

韓劇《神與律師事務所》摘下第一。（Hami Video提供）

iQIYI／古裝甜劇《逐玉》狂霸榜

愛奇藝國際阪人氣週榜。（愛奇藝提供）

LINE TV／台綜《百分之一相對論》第1

LINE TV一週10大熱播排行榜。（LINE TV提供）

MyVideo／韓劇《榮耀：她們的法庭》霸榜3週

My Video10大熱門排行榜。（My Video提供）

Netflix／《逐玉》台灣週榜第1

Netflix週榜冠軍《逐玉》是史上第一部進全球榜的中國劇劇。（Netflix提供）

公視+／飲食漫談《也好吃》奪冠

公視+內容多元豐富。（公視+提供）

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