不藏了！與玖壹壹師弟談愛一年多 女星超狂百萬生日禮物曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕吳雨璇自掏腰包，在6月24日生日時推出個人首張專輯《逆盡》，剛滿29歲的她終於有了自己完整的作品，笑言：「這張專輯是我給自己30歲前，要價百萬的生日禮物。」她與製作人男友歐吉虎的相戀過程也曝光。

吳雨璇與歐吉虎攜手合作新專輯。（就是咖提供）

歐吉虎是玖壹壹師弟，也被洋蔥延攬為「一條龍」製作公司的總經理，和男友一起完成整張專輯，吳雨璇承認：「很有成就感，但現在回頭再去聽專輯，又覺得好多地方可以更好，怎麼聽都覺得可以再完美一點。」歐吉虎一路鼓勵她出輯並參與創作、製作，「感謝她這麼信任我，在我設想的製作程度上，她已經接近百分之百，最不擔心的就是她把歌唱糟。」

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吳雨璇與歐吉虎攜手合作新專輯。（就是咖提供）

兩人在專輯中也一同創作了《批信》，講述兩人相識、相戀、相處的過程，從陌生到甜蜜到相濡以沫的生活日常，讓人聽了歌都羡慕兩人的如膠似漆。在這張專輯之前，吳雨璇壓根兒沒想過自己還可以寫歌，「當時也是歐吉虎問我要不要試試看，我什麼都不懂，就試試看囉！」

《批信》MV也重現當時兩人第一次碰面場景，還是喜歡手寫的吳雨璇說：「這好像很Old School，但我就很喜歡寫字，第一次碰面喝咖啡時，當時的我在人生低谷，情緒也不是太好，就想寫一封信給自己，問他要不要也寫一下，他也寫了。經過一年後，在信上我對自己和對方的期許---大多是事業相關的事，都實現了。」

吳雨璇與歐吉虎攜手合作新專輯。（就是咖提供）

如今，兩人在一起一年多，吳雨璇說：「他真的是個話少但很貼心的人。今年生日時他特地把台北台中的朋友都找來，為的就是給我一個驚喜，我真的很開心。」兩人不僅在生活上互相扶持，如今也自掏是工作上的好夥伴。兩人在工作時不怕吵架，偶爾會有意見相左的地方，會說出感受再討論，盡力做出一個最好的結果放在專輯裡。

吳雨璇與歐吉虎攜手合作新專輯。（就是咖提供）

首次操刀整張專輯製作的歐吉虎也十分信任吳雨璇唱歌的能力，如果要為這張專輯打分數的話，他表示：「滿分十分的話我給八分，謝謝她這麼信任我，把她的新專輯交給我製作。」《逆盡》收錄六首歌曲，吳雨璇說：「之所以取名《逆盡》就是在逆境中也要拚盡全力博一次。希望聽到專輯的人，能從這些歌裡頭聽到真心和勇氣，這就是我今年最棒的生日禮物了。」

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