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娛樂 音樂

吳思賢松菸開「問事大會」 最小才13歲吐出驚人之語

吳思賢《LET GO》簽名會。（藝和創藝提供）吳思賢《LET GO》簽名會。（藝和創藝提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「小樂」吳思賢昨晚在誠品松菸舉吳辦新專輯《LET GO》簽名會，吸引上千名粉絲不畏狂風暴雨，提前到場排隊支持。活動從傍晚六點路簽到半夜十二點，簽名超過六個小時，小樂不只親筆簽名，還逐一邀請大家上台聊天，從近況關心、感情煩惱到生活疑難雜症都熱情回應，彷彿變成一場「問事大會」。

吳思賢《LET GO》簽名會。（藝和創藝提供）吳思賢《LET GO》簽名會。（藝和創藝提供）

小樂格外珍惜這次回歸後與歌迷的每一次見面，現場最年輕的歌迷僅13歲，感性告白「從4歲就開始聽小樂的歌，是聽著他長大的」，讓氣氛瞬間暖到最高點。活動現場，小樂也展現超寵粉的一面，從聊感情到談未來、分享日常，時而笑聲四起，時而溫馨感人，粉絲封他為「吳老師」。

吳思賢《LET GO》簽名會。（藝和創藝提供）吳思賢《LET GO》簽名會。（藝和創藝提供）

除了簽名互動，小樂當晚也驚喜獻唱四首歌曲，帶來新專輯中的《CHASING DREAMS》、《SING WITH ME》等，壓軸則是代表作：《陪你飛》，全場立刻響起千人合唱，氣氛瞬間沸騰，不少歌迷感動落淚，成為當晚最催淚的高光時刻。

吳思賢《LET GO》簽名會。（藝和創藝提供）吳思賢《LET GO》簽名會。（藝和創藝提供）

近日網路熱議，小樂與王嘉爾的新專輯皆巧遇「半夜提前被上架」的情況。對此小樂大方回應，雖然當下確實有嚇到，但他也笑說：「新歌能提前被歌迷聽到、被討論，對我來說其實是很幸福的事！」展現他一貫的親切與正能量。接下來小樂將在7月27日將現身台中廣三SOGO，8月2日南下高雄夢時代購物中心與歌迷再相見。

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