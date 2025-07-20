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娛樂 日韓

獨家直擊》i-dle Minnie抵台備戰中職明星賽！包緊緊完全沒人認出

〔記者潘少棠、廖俐惠／台北報導〕中職明星賽第二天將迎來韓國女團i-dle的泰籍成員Minnie擔任演出嘉賓，她今天（20日）上午抵達松山機場，全身包緊緊，在保鑣陪同下現身，只是她實在太過低調，沒有粉絲追著跑，也根本沒人認出來。

韓國女團i-dle的泰籍成員Minnie包緊緊抵台。（記者潘少棠攝）韓國女團i-dle的泰籍成員Minnie包緊緊抵台。（記者潘少棠攝）

其實今天早上媒體聚集在松山機場，是為了拍攝日本放浪一族THE RAMPAGE，THE RAMPAGE今天晚上將在南港的Legacy TERA演出，沒想到Minnie剛好跟他們搭上同台班機，早THE RAMPAGE 15分鐘現身入境大廳。由於Minnie包得實在有夠緊，還是周邊相關工作人員偷偷透露，才引來媒體記者趕緊舉起相機拍攝，才有今天的接機畫面。

韓國女團i-dle的泰籍成員Minnie。（翻攝自IG）韓國女團i-dle的泰籍成員Minnie。（翻攝自IG）

Minnie今天來是為了擔任中職明星賽第二天的演出嘉賓，這也是明星賽首次邀請韓團成員參加。不過事前卻一度引發爭議，由於明星賽門票在公布卡司之前就幾乎全數售罄，部分不理性粉絲因為買不到票感到十分不滿，紛紛在網路上抗議；不過也有人認為，中職明星賽本就應以球迷為主，先賣票再公布卡司的行為，被大讚是德政。

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