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娛樂 電視

明星賽啦啦隊登場！笑笑自嘲「小菜鳥」 羞曝家人私下施壓

〔記者侯家瑜／台北報導〕中華職棒明星賽於7月19、20日在台北大巨蛋熱鬧登場，各隊女孩齊聚一堂，開場時共同演出各隊的年度應援曲，掀起全場應援最高潮。Rakuten Girls派出「樂天三本柱」河智媛、廉世彬、禹洙漢領軍，聯手笑笑、崔荷潾、Mika、丘薆、芷軒與彭彭華麗登場，展現滿滿團魂與活力。

笑笑開場初體驗，自嘲是小菜鳥。（樂天桃猿提供）笑笑開場初體驗，自嘲是小菜鳥。（樂天桃猿提供）

首次參與如此大場面，笑笑自嘲是「小菜鳥」，坦言開場前非常緊張，「一出場看到場面很壯觀，滿滿的人潮，一度太興奮，腦袋一陣空白。」崔荷潾透露，「今年跟去年比起來困難很多，因為要記六隊的主題曲，跟應援簡單重複的不一樣。」即使身為「老鳥」，她也非常緊張：「彩排的時候跳對，但到了當天屁股突然『當機』痠痛起來，還好上台是跳對的。」

中職明星賽大合照。（樂天桃猿提供提供）中職明星賽大合照。（樂天桃猿提供提供）

因為練習時曲目繁多，讓笑笑一度覺得崩潰，但完成之後也獲得成就感。為了完成跨隊應援曲的挑戰，笑笑與隊友Mika、彭彭多次租借教室特訓，其中練最多遍的是台鋼雄鷹的《翅膀硬了》，她笑說：「真的很困難，跳完也超喘，每次練習我們都是跳到滿身大汗！」

被問到是否有親友到場加油？笑笑說雖然家人因工作無法親臨現場，但仍緊盯轉播替她加油打氣，「一直截圖有我的畫面給我。」笑笑還爆料，家人給她很多壓力，「一直跟我說人很多，不要跳錯。加上我妹妹是忠實球迷，都提醒我很多小細節，深怕我少根筋。」還好最後在場上，完美呈現開場舞。

左為河智媛、右為崔荷潾。（樂天桃猿提供）左為河智媛、右為崔荷潾。（樂天桃猿提供）

笑笑透露家人有私下提醒不要跳錯。（樂天桃猿提供）笑笑透露家人有私下提醒不要跳錯。（樂天桃猿提供）

至於明星賽中，是否有遇到難忘的小故事？崔荷潾說，「因為時間提早集合，賽前有繞去三本柱的《好厝邊》攤位，拿了公關品非常開心，食物也很好吃！」笑笑則分享，「今天看到雅英歐膩很開心，因為很久沒有見到面，我馬上衝過去抱住她，一直跟她說我很想她。我問她『有沒有想我？』她說『有』，後來我跳了富邦的舞給她看，問她『是這樣嗎？』她跟我說『對，要很有自信的跳喔！』」

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