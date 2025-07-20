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娛樂 最新消息

能量大爆發！1星座混亂中脫穎而出 唐綺陽：這是年輕人發光的夏天

〔記者侯家瑜／台北報導〕星座專家唐綺陽在最新一週星座運勢週報中提醒，水星已於7月18日正式逆行，將持續至8月11日，接下來20天得特別留心各種意外狀況。獅子座首當其衝，恐面臨過往議題重提、自我反省壓力，雙子與處女也難逃心境轉折與行為變化，引發周遭關注。

此次水逆波及層面廣泛，不僅可能引發3C產品故障、網購烏龍、詐騙頻傳，還可能造成交通事故及遺忘東西等狀況。特別在溝通方面更要小心，「各說各話」易引爆爭執，尤其是世代間、職場上下、親子或師生之間，意見分歧恐更顯激烈。唐綺陽提醒，硬碰硬只會讓人離你更遠，反而該以理解與接納為解方。

星座專家唐綺陽。（資料照，記者潘少棠攝）星座專家唐綺陽。（資料照，記者潘少棠攝）

本週也逢「金星四分火星」與「日冥對分」，戀情話題易掀風波。不倫情、緋聞或舊愛重提都有機會浮上檯面，可能帶來感情與名譽上的衝擊。名人八卦也可能因此層出不窮，成為焦點。

此外，7月22日太陽進入獅子座，預示著自我意識抬頭、表現慾高漲，尤其獅子座族群有機會在混亂中脫穎而出，展現耀眼光芒。唐綺陽直言：「這是屬於年輕人發光的夏天。」

她也透露，這段期間是整理人生、斷捨離的好時機，「像我就決定大掃除，為自己騰出全新空間。」混亂之中藏有契機，唯有面對與整理，才能迎來真正的重生。

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