晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

主播王顯瑜嗆黃國昌爆紅 再高喊三民主義統一中國

鏡新聞主播王顯瑜日前播報加入個人意見引發討論，他的聲量因此急升。（翻攝自臉書）鏡新聞主播王顯瑜日前播報加入個人意見引發討論，他的聲量因此急升。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕鏡新聞主播王顯瑜日前在播報新聞時，質疑民眾黨主席黃國昌發言，批黃「在記者會說的每句話都垃圾到極點」，引發爭議，他為此發文道歉，電視台也嚴正告誡。

由於王顯瑜事後挺身在社群發文為自己行為道歉，並積極配合電視台及面對後續調查，同時感謝觀眾對鏡新聞、以及對他監督與指教，他第一時間止血的態度獲高度評價。

民眾黨主席黃國昌。（資料照）民眾黨主席黃國昌。（資料照）

大前天王顯瑜在臉書曬出同框好友，是他和朋友一起用餐，重點是透露眷村菜真的很-好-吃，而且超級適合帶外國朋友來，最後一句更讓網友粉絲印象深刻，他說：「三民主義統一中國。」

王顯瑜的這篇發文意外釣出電視名嘴、公民教師黃益中搶先留言：「我也想跟！」竟有人告訴黃益中：「我也想跟老師一起。」還有人俏皮說：「已故蔣經國先生也微笑著。」最妙的是，有位網友留言引來王顯瑜浮出水面回應，因該粉絲留言：「借問聲，訂位易否？」

相關新聞：主播報新聞怒嗆黃國昌 「每句話都垃圾到極點」社群道歉

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中