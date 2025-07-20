主播王顯瑜嗆黃國昌爆紅 再高喊三民主義統一中國

鏡新聞主播王顯瑜日前播報加入個人意見引發討論，他的聲量因此急升。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕鏡新聞主播王顯瑜日前在播報新聞時，質疑民眾黨主席黃國昌發言，批黃「在記者會說的每句話都垃圾到極點」，引發爭議，他為此發文道歉，電視台也嚴正告誡。

由於王顯瑜事後挺身在社群發文為自己行為道歉，並積極配合電視台及面對後續調查，同時感謝觀眾對鏡新聞、以及對他監督與指教，他第一時間止血的態度獲高度評價。

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民眾黨主席黃國昌。（資料照）

大前天王顯瑜在臉書曬出同框好友，是他和朋友一起用餐，重點是透露眷村菜真的很-好-吃，而且超級適合帶外國朋友來，最後一句更讓網友粉絲印象深刻，他說：「三民主義統一中國。」

王顯瑜的這篇發文意外釣出電視名嘴、公民教師黃益中搶先留言：「我也想跟！」竟有人告訴黃益中：「我也想跟老師一起。」還有人俏皮說：「已故蔣經國先生也微笑著。」最妙的是，有位網友留言引來王顯瑜浮出水面回應，因該粉絲留言：「借問聲，訂位易否？」

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