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娛樂 最新消息

演唱會幕後曝光！瘦子、大淵升降台驚魂記 粉絲笑翻

頑童MJ116台北小巨蛋開唱。（資料照；記者胡舜翔攝）頑童MJ116台北小巨蛋開唱。（資料照；記者胡舜翔攝）

〔記者胡御柔／台北報導〕嘻哈天團頑童MJ116日前在台北小巨蛋開唱，每首歌都讓全場觀眾嗨到最高點，炸翻小巨蛋！本色音樂小編也在社群曝光演唱會幕後花絮，讓粉絲看到舞台上帥氣、私下卻怕高的他們，逗趣反差笑翻網友。

頑童演唱會升高舞台。（資料照；記者胡舜翔攝）頑童演唱會升高舞台。（資料照；記者胡舜翔攝）

小編分享一段影片寫道：「我們有懼高二郎——大郎瘦子、二郎大淵，偏偏每次演唱會都有升高高的環節」影片中，當升降舞台緩緩上升，才升到一公尺，瘦子就緊張地喊：「這樣差不多了吧！」一旁的小春坐在舞台邊緣，讓瘦子忍不住用「爸爸口吻」大喊：「欸你不要坐那麼外面啦，回來！」懼高的大淵則直接選擇「躺著唱」，讓網友笑翻

頑童這次在小巨蛋一連舉辦七場演唱會，三人開唱前就霸氣放話：「體力絕不保留！」而在首場演出上，瘦子更驚喜宣布：「我們決定要去台中洲際棒球場（開唱）！你們覺得我們可以嗎？」大淵也激動表示：「好久沒有幹大事的感覺了！」

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