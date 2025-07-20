今年準備退休！網紅蛇編悼念名醫周佳正 社群湧入哀悼

部立桃園醫院外科主任周佳正到台北開會卻碰到死劫。（翻攝桃醫官網）

〔記者胡御柔／台北報導〕衛福部桃園醫院一般外科主任周佳正醫師，昨（19）日不幸發生車禍，遭公車撞擊身亡，享壽60歲。噩耗傳出後，醫界與社會各界紛紛表達哀悼，曾受他照護的病患與同事也在社群平台追思這位溫暖又敬業的好醫師。

知名網紅「蛇編」也發文悼念，表示周醫師曾是她阿姨的主治醫師，「要在大醫院遇到這麼有耐心的醫師真的非常不容易。」她還提到，今年5月回診時，周醫師曾透露今年準備退休，沒想到竟成永別。許多病患也在留言中表達感謝與哀傷：「曾給周醫師看診，他真的很有很用心」、「真的超有耐心檢查，真的超佩服！」。

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網紅蛇編發文悼念周佳正醫師。（翻攝Threads）

護理師劉思承則在Threads上哀痛回憶：「周醫師常常早上6、7點就起床趕到醫院，在醫院看診、開刀、查房，一路忙到凌晨2點，回家睡一下，早上6點多又會出現在醫院。」且周醫師看診病患眾多，掛號常爆滿，就有病患曾問「為何不限制掛號人數？」護士則透露「因為醫師不願意讓真正罹癌或有腫瘤的病人，錯失就醫的良機。」

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