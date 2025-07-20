華航前董事長過世半年…樂團女兒搭機返台收一張卡片泛淚 大推這款飛機餐

〔記者陳慧玲／台北報導〕華航前董事長謝世謙今年1月中猝逝，享壽73歲，雖然離世半年，但因過去對員工的照顧，不少華航空姐對他還是充滿思念與感謝，謝世謙的女兒是旺福樂團貝斯手「推機」謝謹如，最近她和同為旺福的老公小民帶著兒女從美國旅遊返台，在飛機上機組員的一舉動讓她泛淚。

旺福小民（右）、推機（左二）夫婦，暑假帶小孩去美國環球影城玩。（翻攝自IG）

旺福小民和推機夫婦，近期帶兒女去美國過暑假，除了去環球影城，也去拉斯維加斯看秀，另外還在洛杉磯讓女兒圓夢看了BLACKPINK演唱會，結束美國旅程，一家人搭華航飛機返台，推機也談到在機上的一段感動經歷。

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推機談到：「飛機在快到台灣的時候，收到了一張卡片，打開裡面是機組人員對爸爸的思念與感謝，和給我們的祝福，看完淚水在眼眶裡打轉，而心裡感受到了滿滿的愛與溫柔，深刻的感動。」半年前推機父親過世時，當時就有許多華航員工在社群發文，表達對謝世謙董事長的感謝與哀悼。

旺福推機搭機返台時，收到機組人員送的卡片，表達對她父親的思念。（翻攝自IG）

但沒想到推機下飛機認真把華航機組人員給她的卡片收好，卻忘了把吉他帶下飛機，她不好意思的說：「還讓座艙長背著吉他追出來，真的是...瞬間又變成忘東忘西的旺福⋯（昏倒）。」

推機也談到返台後要認真工作，也要努力準備旺福下半年的演出與活動。她還大推這次搭機返台的飛機餐，直呼泡菜牛肉炒飯很好吃，她全吃光了。

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