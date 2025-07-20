晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

華航前董事長過世半年…樂團女兒搭機返台收一張卡片泛淚 大推這款飛機餐

〔記者陳慧玲／台北報導〕華航前董事長謝世謙今年1月中猝逝，享壽73歲，雖然離世半年，但因過去對員工的照顧，不少華航空姐對他還是充滿思念與感謝，謝世謙的女兒是旺福樂團貝斯手「推機」謝謹如，最近她和同為旺福的老公小民帶著兒女從美國旅遊返台，在飛機上機組員的一舉動讓她泛淚。

旺福小民（右）、推機（左二）夫婦，暑假帶小孩去美國環球影城玩。（翻攝自IG）旺福小民（右）、推機（左二）夫婦，暑假帶小孩去美國環球影城玩。（翻攝自IG）

旺福小民和推機夫婦，近期帶兒女去美國過暑假，除了去環球影城，也去拉斯維加斯看秀，另外還在洛杉磯讓女兒圓夢看了BLACKPINK演唱會，結束美國旅程，一家人搭華航飛機返台，推機也談到在機上的一段感動經歷。

推機談到：「飛機在快到台灣的時候，收到了一張卡片，打開裡面是機組人員對爸爸的思念與感謝，和給我們的祝福，看完淚水在眼眶裡打轉，而心裡感受到了滿滿的愛與溫柔，深刻的感動。」半年前推機父親過世時，當時就有許多華航員工在社群發文，表達對謝世謙董事長的感謝與哀悼。

旺福推機搭機返台時，收到機組人員送的卡片，表達對她父親的思念。（翻攝自IG）旺福推機搭機返台時，收到機組人員送的卡片，表達對她父親的思念。（翻攝自IG）

但沒想到推機下飛機認真把華航機組人員給她的卡片收好，卻忘了把吉他帶下飛機，她不好意思的說：「還讓座艙長背著吉他追出來，真的是...瞬間又變成忘東忘西的旺福⋯（昏倒）。」

推機也談到返台後要認真工作，也要努力準備旺福下半年的演出與活動。她還大推這次搭機返台的飛機餐，直呼泡菜牛肉炒飯很好吃，她全吃光了。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中