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娛樂 電視

鍾欣凌兒子「在家和男友偷嘗禁果」 遭爸當場撞見崩潰了

〔記者蕭方綺／台北報導〕王品澔在戲劇《拜六禮拜》裡飾演鍾欣凌的同志兒子，劇中與葛丞在家裡偷嚐禁果，卻被爸爸周詠軒撞見，讓小情侶相當崩潰，加上護子心切的周詠軒不停叫錯葛丞名字，還質疑他是否真心，反遭前妻鍾欣凌怒嗆「偷吃的人沒資格談論」。

周詠軒（左起）和鍾欣凌在《拜六禮拜》飾演王品澔的父母，撞見兒子和葛丞恩愛畫面。（公視台語台、華視提供）周詠軒（左起）和鍾欣凌在《拜六禮拜》飾演王品澔的父母，撞見兒子和葛丞恩愛畫面。（公視台語台、華視提供）

談到這場戲，王品澔記得當下的台詞都是周詠軒與鍾欣凌即興發揮，自己在一旁忍笑忍到肚子痛。葛丞得知要詮釋這場戲的時候很緊張，事前特別與王品澔及表演老師一起排練過這場戲，當時的感觸就已經很深刻，但拍攝那天見到周詠軒，他所詮釋的爸爸比自己想像中更加鬆弛，加上他還演出不經意對同志的歧視，幫助他切身感受到無助與悲憤，拍攝完之後周詠軒也有好好安慰他一番。

葛丞更透露劇本裡原本其實沒有周詠軒反覆叫錯名字的情節，是因為事前走戲時周詠軒一次意外的叫錯，讓鍾欣凌即興接台詞，既強調了角色曉健爸爸對於兒子伴侶文樂的不在乎，也為這場戲的增添趣味。事後鍾欣凌姐還大讚葛丞是個「眼睛會說故事」的演員，幫他的表演路上打了一劑強心針。

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