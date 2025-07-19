遭疑利用鄧佳華後狠心甩人 簡簡遭嗆「過馬路小心」怒喊告

鄧佳華（左）10日至桃園監獄報到入監服刑，簡簡今露面證實，2人已非交往關係宣告分手。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕網紅鄧佳華涉及偷拍女子裙底風光遭判刑6個月，卻因無力繳納18萬元罰金已主動入獄服刑，外拍模特兒「前女友」簡簡今（19日）則首度露面，坦言雙方已不是情侶關係，由於鄧佳華人正在桃園監獄服刑中，因此是否知情已「被分手」無從得知。針對遭網友攻擊「過馬路要小心。」簡簡也表明態度不排除採取法律行動。

鄧佳華鋃鐺入獄一週後，簡簡在17日首度發聲坦承已與鄧佳華分手，主要原因是家人強烈反對兩人交往，她無奈表示，家人無法接受鄧佳華的過去，加上近期入獄導致雙方決定和平分開。不過，簡簡的IG隨後便遭到大量酸民出征，「你男友為了你散盡家產你怎如此狠心棄之不顧？」、「寧願花錢買新聞洗白自己，把鄧佳華當狗耍，出門過馬路小心點。」

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簡簡遭網友威脅「過馬路小心」，考慮提告維權。（圖經馬賽克處理，翻攝自IG）

關於部分網友質疑「利用」鄧佳華，簡簡今稍早對此嚴正澄清，「真的不存在什麼趁機利用或詐騙他，當初是他主動來接觸的，所有事情都是出自他本人的意願，完全沒有任何強迫或欺騙行為。」她強調2人之間不存在互蹭或利用意圖，同時也表示希望外界別把問題推到她身上，「不要再說是被追求的人有錯！」

此外，針對被不肖人士偷拍照片、散佈私人對話內容，甚至出現「過馬路要小心」等威脅留言，簡簡嚴正表示已保留相關證據，考慮採取法律行動，喊話外界，「希望大家不要傷害我的生命安全！」不過，至於鄧佳華是否已得知雙方的交往關係戛然而止？簡簡則坦言，「他目前沒有辦法使用手機，不知道他有沒有看到這個消息？所以算是單方面分手。」

雖然酸民的批評居多，不過也有不少網友留言送暖，「對於交友的思考很特別，不會人云亦云，人善心美，無奈現實（家人）不允許妳可以做自己。祝福妳未來一切順心！」、「支持分手，簡簡沒有錯」、「簡簡美美的，要開開心心，別受影響。」針對上述鼓勵及打氣，簡簡也開心接受祝福並逐一回應「謝謝你」、「謝謝你支持」。

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