（新碟快報）集合三位漫威男星！名導大衛芬奇被低估名作《索命黃道帶》4K登場

小勞勃道尼（左）、傑克葛倫霍在《索命黃道帶》調查駭人懸案。（翻攝自IMDB）

〔記者許世穎／專題報導〕繼先前《社群網戰》及《顫慄空間》後，名導大衛芬奇執導、影迷視為「被低估」的驚悚之作《索命黃道帶》也推出4K UHD，更是首度推出中文字幕高畫質實體收藏。「鋼鐵人」小勞勃道尼、「浩克」馬克魯法洛以及「神秘法師」傑克葛倫霍三位都演過漫威電影的演技派男星，在片中調查駭人懸案。

《索命黃道帶》在台推出4K UHD 單碟限定版。（得利影視提供）

《索命黃道帶》改編自羅柏葛瑞史密斯的暢銷紀實小說，描述橫跨六、七十年代造成舊金山灣區大恐慌的黃道帶殺手所犯下的連續殺人真實案件。1969年8月1日，「舊金山記事報」、「舊金山觀察報」和「瓦列霍時報」三家報社同時收到一封看似毫不起眼的信，信封上僅僅註明「速交編輯部」等字樣，然而信中卻寫下令人毛骨聳然的內容。

請繼續往下閱讀...

自稱為「黃道帶」的殺人魔在信中寫道：「親愛的編輯，我去年耶誕節在赫曼河，和七月四日在瓦列霍附近謀殺兩名青少年…。」他為了證明自己的罪行，詳細的羅列出自己犯下的一宗宗殺人案件，並嘲笑警方的無能，還留下一連串難以破解的謎樣密碼。

在媒體的大量炒作下，這位「黃道帶」殺手不僅成為家喻戶曉的人物，也成為許多犯罪者競相模仿的目標，他漫無目的地殺人，玩弄警方於股掌之間，成為老百姓最大的惡夢。直到目前為止他的身分仍然成謎，真兇依舊逍遙法外，此案也成舊金山最有名的懸案。

《十誡》在台推出4K UHD 單碟限定版。（得利影視提供）

另一部首度推出4K UHD的《十誡》，由西席地密爾執導，縱觀電影史，好萊塢打造許多氣勢恢宏的史詩鉅作和劃時代意義的電影。然而，《十誡》卻經得起時間的考驗。這部令人難忘的電影不僅被影評人公認為電影界的傑作，也被美國電影學會評選為史上「十大」史詩鉅作之一。

從榮獲奧斯卡金像獎導演、最佳特效獎，到令人難忘的配樂和全明星陣容，《十誡》將摩西的故事展現得淋漓盡致。這部由卻爾登希斯頓、尤爾伯連納、安妮巴克斯特以及許多銀幕傳奇巨星主演的史詩鉅作，故事取材自《舊約聖經》的《出埃及記》，講述猶太先知摩西領導以色列人出走埃及，並於接受上帝耶和華頒布的「十誡」的故事。

《瘋狂理髮師: 倫敦首席惡魔剃刀手》在台推出4K UHD 單碟限定版。（得利影視提供）

此外，還有由影壇傳奇天才組合提姆波頓和強尼戴普聯手推出，改編自史帝芬桑岱姆榮獲奧斯卡的經典驚悚音樂劇《瘋狂理髮師: 倫敦首席惡魔剃刀手》。強尼戴普飾演一名慘遭誣陷入獄的理髮師陶德，他發誓要復仇，不僅因為殘酷的懲罰，也因為他的妻子和女兒所遭受的傷害。

陶德出獄後重返倫敦經營理髮廳，從此變成「倫敦首席惡魔剃刀手」。卡司還包括海倫娜寶漢卡特飾演的拉法葉太太，艾倫瑞克曼則飾演誣陷理髮師陶德入獄的惡魔法官杜平，提莫西史波飾演法官的邪惡助理畢斗巴姆福特。

《索命黃道帶》、《十誡》、《瘋狂理髮師: 倫敦首席惡魔剃刀手》皆發行UHD 單碟限定版，已由得利影視代理在台推出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法