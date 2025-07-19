對社會沒貢獻！《超偶》女星跨領域考取「工地執照」

吳汶芳開唱，力邀好友南西擔任嘉賓。（理響音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕《超偶》出身的創作才女吳汶芳昨晚在後台咖啡舉辦「兩個世界」演唱會，她在台上透露，常覺得自己「對社會沒什麼貢獻」，近期挑戰跨領域考取「工地執照」，目前已通過甲種檢定，乙種還在努力中，「因為數學真的太難了！」

開場吳汶芳選唱《火金姑》，接連演唱《想啊想著你》、《洗回憶》、《月亮枕》等創作。她分享《洗回憶》的靈感來自她陪伴失戀朋友衝浪、潛水的經驗，她說：「因為海，我看見了生命的美好，也開始吃素。」她也翻唱王菲的《半途而廢》、盧廣仲的《刻在我心底的名字》，感動表示：「王菲的歌代表我對音樂的堅持與選擇，希望讓更多人聽見這些作品。」

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吳汶芳曝近況，考取工地執照。（理響音樂提供）

吳汶芳邀來南西肯恩的主唱南西合唱《大海》與《兩個世界》，她說兩人是在二手市集認識，「我們膚色一黑一白，喜歡的顏色、生活作息也不同，真的很像《兩個世界》。」還笑說第一次練團不敢看南西，「因為她太漂亮，我那天超邋遢。」

近來忙於宣傳與演出，吳汶芳曾因壓力太大，看到「香港三天兩夜機加酒不到一萬」就立刻出發，還特地去全素茶餐廳吃飯解壓。她笑說：「回來後羞恥心作祟，才開始運動，但我不節食，因為運動就是為了吃更多。」

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