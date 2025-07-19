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娛樂 最新消息

羅志祥台中現蹤！力挺愛徒破功 薛恩失眠整晚哽咽快哭了

羅志祥台中送暖，力挺愛徒薛恩的簽唱會。（華納音樂提供）羅志祥台中送暖，力挺愛徒薛恩的簽唱會。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕薛恩自男團C.T.O「單飛」，發行首張個人EP《LEVEL UP》，今天在台中廣三SOGO舉辦簽唱會，老闆「小豬」羅志祥也現身力挺。

見到薇帕颱風逼近，薛恩坦言事前一直祈禱活動順利，「也希望大家都平平安安的。」今天一早5點就有粉絲排隊，他哽咽表示：「昨天整晚失眠，太興奮也有點近鄉情怯。」他透露兒時曾陪媽媽到同場地看小豬的活動，如今站上相同舞台別具意義。

薛恩單飛發行首張EP。（華納音樂提供）薛恩單飛發行首張EP。（華納音樂提供）

小豬登台力挺愛徒掀高潮，感動直說：「真的很想念台中歌迷，今天一定要來給我們薛恩鼓勵！」更表示：「他是一個努力又不靠話題的新人，今天不只是簽唱會，更是他正式站上舞台的起點，我相信，他準備好了。」

小豬送上象徵金牌的唱跳新星獎盃祝賀。師徒倆人合跳新歌《LEVEL UP》，還挑戰女團aespa的《Whiplash》，原本說「不流汗」的小豬也當場破功。薛恩直言興奮大於緊張，「這是人生第一場個人簽唱會」，他提前勤練表演，盼帶給粉絲最好的舞台。他也穿上專輯寫真中的服裝亮相，大方展現手臂肌與好身材，希望歌迷看到會覺得驚艷。

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