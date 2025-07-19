李行、鄧麗君x侯孝賢、舒淇 跨世紀靈魂搭檔六部影史經典桃影登場

2025桃園電影節隆重推出「大師與巨星」之李行與鄧麗君單元，精選《小城故事》、《原鄉人》、《彩雲飛》三部經典數位修復作品重現大銀幕。（桃園電影節）

〔記者許世穎／台北報導〕2025桃園電影節將推出「大師與巨星」單元，獻給華語電影史上兩組劃時代的靈魂搭檔：李行與鄧麗君、侯孝賢與舒淇。單元精選六部影史經典，從70年代健康寫實電影，到千禧年後國際影壇大放異彩，讓觀眾一次感受半世紀以來，大師與巨星共同締造的鏗鏘動人影像樂章。

今年正逢導演李行辭世5年，鄧麗君逝世30年。「大師與巨星」之李行與鄧麗君單元，精選《小城故事》、《原鄉人》、《彩雲飛》三部經典數位修復作品重現大銀幕。《小城故事》李行獨排眾議請來香港搖滾歌手鍾鎮濤，剪去長髮以小平頭造型演出台灣青年，搭配玉女林鳳嬌，一舉斬獲1979年金馬獎最佳劇情片、女主角、原著劇本獎、最佳童星獎。

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李烈在《小城故事》的嬌俏模樣，46年後重現，桃影世界首映。（國家電影及視聽文化中心提供）

《原鄉人》改編作家鍾理和真實故事，秦漢與林鳳嬌演繹客家兒女追求自由婚姻的勇敢與堅忍，獲得1981年金馬獎最佳原創電影歌曲、童星獎。《彩雲飛》開創瓊瑤文藝片黃金年代，金馬獎終身成就獎女星甄珍一人分飾兩角，李行在片中展現大量夢幻浪漫的鏡頭語言，每幀影像都如詩如畫，獲得1973年金馬獎最佳彩色影片美術設計。

值得一提的是，此次放映《小城故事》、《原鄉人》兩片都將以「客語版」呈現，今年剛完成數位修復的《小城故事》，更將在2025桃園電影節作世界首映。片中演員李烈當年的嬌俏模樣，也將在46年後重現大銀幕。李烈與朱延平導演、周揚明製片，以及國家影視廳中心董事長褚明仁都將受邀出席《小城故事》映後專題講座，暢談「大師巨星：李行與鄧麗君」。

舒淇演出侯孝賢執導的《最好的時光》在金馬封后。（桃園電影節）

「大師與巨星」之侯孝賢與舒淇單元，則選出兩人三度合作的《千禧曼波》、《最好的時光》與《刺客聶隱娘》，三部曾在國際影展大放異彩的精彩傑作。舒淇與侯孝賢初次合作於2001年《千禧曼波》，侯孝賢結合新世紀迷幻色彩，襯托出舒淇的狂放不羈現代性格之美，獲得坎城影展技術大獎。2005年《最好的時光》更以三段跨時代愛情故事，讓舒淇有如穿梭時光隧道，展現千變萬化的女性面貌，一舉將她推上金馬獎影后寶座。2015年《刺客聶隱娘》侯孝賢籌備多年心血結晶終於化為影像，舒淇就是侯孝賢詩意古風畫面中的字字句句，是他的影像哲學中最動人的句點，侯孝賢也因此獲得坎城影展、金馬獎雙料最佳導演肯定。

「大師與巨星」之侯孝賢與舒淇單元，選出兩人三度合作的《千禧曼波》、《最好的時光》與《刺客聶隱娘》等三部曾在國際影展大放異彩的精彩傑作。（桃園電影節）

第12屆桃園電影節將於8月22日至9月4日，在中壢SBC星橋國際影城、桃園統領威秀影城，以及中壢光影電影館，展開為期14天接力放映。

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