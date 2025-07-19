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娛樂 電視

《我們六個》馬志翔婚內出軌當負心漢 真實生活反差曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕馬志翔在大愛劇《我們六個》與天心飾演夫妻，原本幸福的家庭，因為第三者林雨葶介入而支離破碎。他強調，最難能可貴的是「這群孩子在黑暗中長大，甚至成為別人的光」。他與天心到《型男大主廚》宣傳時，主持人曾國城感性引用泰戈爾詩句：「把自己活成一道光，因為你不知道，誰會藉著你的光，走出黑暗。請保持心中的善良，因為你不知道，誰會藉著你的善良，走出絕望。」為戲下了動人的註解。

天心（左）、馬志翔至《型男大主廚》宣傳新戲《我們六個》。（大愛電視提供）天心（左）、馬志翔至《型男大主廚》宣傳新戲《我們六個》。（大愛電視提供）

馬志翔劇中飾演慈祥的父親，會下廚做飯，給孩子滿滿的愛，感情出軌後都不回家，太太天心得負起煮飯做菜的責任。現實生活裡，馬志翔也會煮飯，從國中起便一個人在外生活，直到大學後才開始自己動手做菜。婚後多數時間由太太下廚，約有三成的機率會自己做飯，「通常是太太很累、不想煮的時候，我觀察到就會主動提出來」。

馬志翔（右起）至《型男大主廚》宣傳新戲《我們六個》，開心與詹姆士、卓文萱相見。（大愛電視提供）馬志翔（右起）至《型男大主廚》宣傳新戲《我們六個》，開心與詹姆士、卓文萱相見。（大愛電視提供）

平時馬志翔的拿手菜是炒蛋、炒青菜等家常料理。他自嘲與太太的差別在於：「太太會發揮想像力，看冰箱有什麼就煮什麼；而我一定要先想好要做什麼，再去買食材。」

馬志翔至《型男大主廚》宣傳新戲《我們六個》。（大愛電視提供）馬志翔至《型男大主廚》宣傳新戲《我們六個》。（大愛電視提供）

馬志翔至《型男大主廚》宣傳新戲《我們六個》。（大愛電視提供）馬志翔至《型男大主廚》宣傳新戲《我們六個》。（大愛電視提供）

他開心翻出手機照片，分享五歲兒子最愛吃他的炒飯，而且從不挑食，得意地說：「我從來沒有看過他說爸爸媽媽煮的東西不好吃。」他也特別教育孩子，「吃飯一定要在餐桌上，一家人手機、電視都關掉，專心吃飯」，因此兒子吃飯特別乖，食慾好時甚至能用大人的碗吃下兩碗飯，讓他笑稱：「我兒子很壯。」

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