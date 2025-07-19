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娛樂 日韓

《善良的他》純愛X黑道題材！李棟旭化身流氓金孫 新劇收視3.2％起跑

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕浪漫韓劇《善良的他》昨天（18日）上線兩集，李棟旭這次化身純愛系的黑道金孫，笑稱「這次不想帥氣，只想更貼近現實」，，李聖經則挑戰患有舞台恐懼症的歌手角色，真唱實力也讓粉絲大讚「本色出演」。第2集全國收視率達3.2%，韓媒認為這是個好的出發。

李棟旭在《善良的他》化身黑道金孫。（Disney+提供）李棟旭在《善良的他》化身黑道金孫。（Disney+提供）

《善良的他》由金雲景、金孝錫攜手編劇，並由導演宋海星執導，李棟旭飾演試圖改過自新的流氓錫哲，李聖經則飾演懷抱歌手夢想卻患有舞台恐懼症的初戀情人美英，故事講述出身於黑道世家、作為第三代長孫的錫哲，從小便在暴力與對家族的忠誠中成長，在外人眼中他不過是個地痞流氓，然而他內心卻懷抱著遠航天涯、成為像海明威那樣作家的夢想。

李棟旭表示這次在《善良的他》不想帥氣。（Disney+提供）李棟旭表示這次在《善良的他》不想帥氣。（Disney+提供）

李棟旭在《善良的他》的演技受到矚目。（Disney+提供）李棟旭在《善良的他》的演技受到矚目。（Disney+提供）

錫哲在家族的羈絆與對自由的渴望間拉扯不已，直到與初戀美英重逢而有所動搖。兩人決定彼此扶持、追尋夢想，然而面對過去的陰影與現實的束縛，他們是否能走向真正的幸福呢？《善良的他》全劇共14集，已於Disney+上架。

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