啦啦隊小三太囂張…李怡貞驚曝元配爸爸火大「想找人斷她手腳」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕律師李怡貞先前在節目上爆料，某啦啦隊女孩介入富商婚姻，態度還相當囂張，引起軒然大波。對此，她日前再上節目進行更多爆料，透露事發當下元配的爸爸非常火大，甚至多次提議「可不可以找人去打小三，斷手斷腳？」

李怡貞再曝啦啦隊小三事件內幕。（翻攝自YT）

李怡貞在節目《震震有詞》中重提啦啦隊小三事件，表示這件官司早在她上爆料之前就已經結束，所以不存在「逼對方就範」的說法。她指出，案件進行的當下，元配數度忍不住想爆料，「年紀輕輕，傻白甜的女生，在外面的形象是這麼可愛可人，私底下做的事情，是去別人家裡客廳曬內褲，墮胎藥也是丟在人家家裡，明明知道人家小孩子會很嚴重的過敏，把狗給人家帶回到家裡去養，然後都不承認」。

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李怡貞表示，對方也請了知名律師，試圖在網路上發文帶風向，種種囂張行徑讓元配更加想要公開小三的真面目，而她的任務就是不斷請元配冷靜，「因為如果是富可敵國的這種案子，其實不是離婚這麼簡單而已，最重要是財產的分配，還有孩子們的未來。」

李怡貞透露，對方本來有要求簽保密條款，但元配堅決不肯，仍希望可以曝光此事，而她靈機一動，使用不繳裁判費的方式，刻意保留一手，間接對對方施壓，「其實這一個案子，那時候在節目上講出來了以後，元配還是很憤怒，她就是硬逼我要講說，一定要講小三在客廳曬內褲，這件事情要說出來，我們只是要讓大家知道說，這個小三是囂張到這樣子的程度啦」。

李怡貞透露元配父親曾多次想找人教訓小三。（翻攝自YT）

最後，李怡貞指出處理這種家事案件，最重要的就是穩住當事人的情緒，她坦言，元配氣到曾動念要請人教訓小三，讓她印象深刻的是，元配每次開庭都由父親接送，而元配爸爸每次看到她都會問，「李律師，是可以找人去打她（小三）嗎？能不能斷手斷腳之類的」，李怡貞只能苦笑以對，以開玩笑的方式安撫回說，「你高興就好啦，最好是不要啦，不然我又多一個案件」。

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