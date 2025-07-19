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娛樂 電影

自己超越自己！《鬼滅之刃無限城篇》首日賣破3.3億票房 刷新日本影史紀錄

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》昨天（18日）在日本上映，首日票房突破17億日圓（約台幣3.3億元），超越5年前的《無限列車篇》，榮登日本影史首日票房冠軍。不少網友稱在後疫情時代還能有如此佳績，果然只有鬼滅能超越鬼滅。

花江夏樹親自朝聖《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》。（翻攝自X）花江夏樹親自朝聖《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》。（翻攝自X）

炭治郎的聲優花江夏樹、冨岡義勇的聲優櫻井孝宏、猗窩座的聲優石田彰以及雙主題曲之一的《残酷な夜に輝け》主唱LiSA今天出席電影宣傳活動。花江夏樹坦言，早就很期待要去電影院看，結果隨著上映時間接近，反而有些緊張，覺得自己還沒準備好。就在這樣複雜的心情中，花江夏樹在上映首日晚間親自朝聖IMAX版本，覺得實在是太棒了，「我今天能夠站在這裡真的是好幸福」，接下來還要看10次。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》首日票房刷新日本影史紀錄。（記者廖俐惠攝）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》首日票房刷新日本影史紀錄。（記者廖俐惠攝）

被問到觀後感？花江夏樹表示畫面品質實在是太過驚人，讓他不禁疑惑地想：「這真的是人做的嗎？」更透露自己開頭就哭了，甚至拿出手帕。旁邊的櫻井孝宏立刻吐槽：「也哭太快了吧！」全新劇場版三部曲的首部作品《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》於8月8日（五）在台灣正式上映日文配音版，中文配音版也將在8月15日（五）上映。

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