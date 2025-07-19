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Gino力挺「剴剴條款」嗆棄權立委惹爭議 急刪文道歉：我會更仔細研讀

〔記者蕭方綺／台北報導〕1歲男童「剴剴」遭保母虐死，引發社會震怒。立法院於昨日三讀通過號稱「剴剴條款」的《刑法》第272條之一與第286條修正草案，針對凌虐未滿7歲兒童致死者，增訂可處死刑或無期徒刑的加重處罰規定，量刑幅度甚至高於一般殺人罪。GINO對條文通過表達強烈支持，但他講到一句「真的不懂那些棄權的立委在想什麼」，卻引發爭議。

GINO在社群媒體發文表示：「虐殺7歲以下兒童可判死刑，終於！接下來就是要有執行期限，不能無限延宕下去！」同時也向不幸喪命的剴剴喊話：「剴剴你要保祐那些害你的惡魔全都去你面前下跪道歉！」不過貼文中一句「真的不懂那些棄權的立委在想什麼」引發爭議。

Gino為失言刪文道歉。（資料照，記者陳奕全攝）Gino為失言刪文道歉。（資料照，記者陳奕全攝）

部分網友指出，GINO未深入瞭解法案內容即妄下評論，對立委投票行為產生誤解。面對批評，GINO隨即刪除爭議言論，並公開致歉：「謝謝各位批評跟指教，我的確忽略每家媒體各有角度。關於286條款，我會再更仔細研讀，還有第22章殺人及第23章傷害，雖不是我本科專精，我會努力去了解。」

針對「棄權」立委部分，民進黨立委陳培瑜說明，民進黨非反對加重虐童罪責，而是認為藍白版本的修法設計，導致相對嚴重的犯罪反而處罰較輕，造成法理謬誤，才選擇反對或棄權。立委吳思瑤也強調，民進黨支持針對虐殺兒童者處以比一般殺人罪更重的刑責，並非否定「剴剴條款」精神。此外，民進黨也推動六項兒少法修正，行政院提出的《兒童托育服務專法草案》亦已在立法程序中，冀望從源頭預防兒虐悲劇發生。

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