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韓百萬YouTuber推薦名店黑掉了 爆「上菜20分鐘」遭老闆趕人

韓國旅遊YTR爆料前往麗水知名餐廳遭趕人。（翻攝自X）韓國旅遊YTR爆料前往麗水知名餐廳遭趕人。（翻攝自X）

胡御柔／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國旅遊正夯，不少台灣粉絲慕名前往，不過韓媒近日爆料，有名旅遊YouTuber曝光麗水市知名餐廳的魯莽行為，逼得麗水市議員緊急回應止血，盼不影響當地觀光。

韓國旅遊YouTuber爆料，獨自一人前往麗水知名餐廳用餐，點了兩人份餐點，怎知才過了20分鐘，餐廳老闆示意要他「吃完趕緊閃人」，該名店正是知名YT「스튜디오 수제」介紹過的名店，該頻道擁有120萬粉絲，影響力頗大。

該名YouTuber表示，才剛拿起相機要拍，正要享受餐點的時候，就聽到老闆催促，「當下覺得會消化不良，最後一口都沒吃就離開」，回到家後仍透過轉帳支付餐費。

麗水市議員李錫柱（音譯）表示，針對最近當地餐飲業顧客服務引發的爭議，麗水市已向餐飲業業主和員工發出正式通知，要求其改善服務響應，強調要讓「想去麗水旅遊」不再變成只是一句口號，而要徹底改變。

新聞傳出後，不少網友在YT頻道底下留言，自稱是麗水市市民的網友直呼「很難過」，家鄉的名店被這樣負面報導，希望餐廳立即改善，也有人分析，有些店明明服務、餐點都不佳，卻花大錢在YT宣傳，等到名氣大了開始變得傲慢，令人無語，盼此風氣別再惡意擴張。

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