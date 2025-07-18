高中老師不教書出道拍AV 比想像更色的小隻馬

日本明（19）日出道的新人AV女優尋井海話題度超高。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本明（19）日出道的新人AV女優尋井海話題度超高，她原本是日本高中老師，卻拋下教鞭改行拍AV。除此之外，身高152公分，體重44公斤的她可以說是老司機眼中最愛的小隻馬，但是卻膽大包天，有許多無碼的化名作品，讓許多人期待她的作品。

尋井海身高152公分，體重44公斤，是標準的小隻馬。（翻攝自X）

尋井海的優勢就在她的「前職業」，因此片商在她的作品封面不斷強調她是前高中老師，還刻意營造在學校上課是個面無表情的老師，私底下卻是色色的女性，給足男性征服慾。

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尋井海的賣點就是｢前高中老師」。（翻攝自X）

另外，尋井海在社群平台的自我介紹上就再次強調自己是「前高中老師」，並且大方秀出經紀公司JetStream，足見做好準備在AV圈子大展手。

尋井海在日本FC2平台還有許多薄碼跟無碼作品，某些作品即使打上馬賽克都還隱隱約約看得見應該被擋住的小秘密。

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