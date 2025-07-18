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青龍系列大獎》朱智勛二度稱帝！秋英宇得新人獎：從普通人變演員了

朱智勛繼百想之後，再於青龍系列大獎以《外傷重症中心》稱帝。（翻攝自prizm）朱智勛繼百想之後，再於青龍系列大獎以《外傷重症中心》稱帝。（翻攝自prizm）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國第4屆青龍系列大獎今天（18日）舉行，最佳男主角由《外傷重症中心》的朱智勛獲得，他先前已經拿下百想戲王，今天又再下一城，實在相當厲害。

朱智勛擊敗朴寶劍、李炳憲、李浚赫、朴海秀等人獲獎，他除了感謝劇組之外，還一度想不起來要說什麼，引發笑聲。朱智勛有感而發，表示自己拍過很多漫改劇，要將原作改編成劇集並不是一件簡單的事情，非常感謝製作公司以及工作人員們，以及這10年間與他一起並肩接受挑戰的導演李道允。

秋英宇以《外傷重症中心》獲得男子新演員獎。（翻攝自prizm）秋英宇以《外傷重症中心》獲得男子新演員獎。（翻攝自prizm）

至於該劇的「肛門」秋英宇也獲得男子新演員獎，他很感謝能夠獲得這個畢生難忘的獎項，對於能夠以《外傷重症中心》楊載源的身分生活感到十分感激，感謝同事以及前輩們的支持，最後他表示：「幫助我從普通人秋英宇變成演員秋英宇的各位觀眾以及粉絲，真的謝謝大家。」

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