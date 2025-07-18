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娛樂 歐美

《007》龐德女郎控訴家暴 眼睛黑輪照曝光

美國女星丹妮絲理查茲（右）與她的分居丈夫亞倫。（法新社）美國女星丹妮絲理查茲（右）與她的分居丈夫亞倫。（法新社）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾演過《星艦戰將》、《野東西》、《007：縱橫天下》的美國女星丹妮絲理查茲（Denise Richards），曾被評為｢歷史上最差的龐德女郎」。近日她指控分居丈夫亞倫 （Aaron Phypers） 對她進行家暴，並提供左眼瘀青照片，但亞倫否認她的指控。

丹妮絲表示，自己已經申請臨時家暴限制令，對此，亞倫強烈否認，並指控：「這不是真的！我掌握了所有證據，她編故事只是為了維護自己的形象」。

丹妮絲提出照片，表示左眼是被亞倫揍的。（翻攝自X）丹妮絲提出照片，表示左眼是被亞倫揍的。（翻攝自X）

丹妮絲左眼瘀青嚴重。（翻攝自X）丹妮絲左眼瘀青嚴重。（翻攝自X）

根據外媒報導，丹妮絲聲稱亞倫多次對她施暴，威脅不准報警，否則就要殺害她。亞倫也多次動手掐她脖子或暴打她的頭部和臉部，有時候還會推她的頭去撞浴室裡的毛巾架。2022年丹妮絲在馬里布工作時，亞倫因懷疑她帶來的盆栽隱藏竊聽器，暴打她臉部，造成眼睛瘀青，甚至罵她是婊子。

美國女星丹妮絲理查茲曾被評為｢歷史上最差的龐德女郎」。（美聯社）美國女星丹妮絲理查茲曾被評為｢歷史上最差的龐德女郎」。（美聯社）

丹妮絲進一步控訴，某次她拒絕與亞倫一同出差，亞倫發怒並動手打她。丹妮絲說：「亞倫抓著我的後腦勺並揪住頭髮，把我摔在地上，並怒吼『你不能取消我的航班，我要跟妳一起去，我不相信妳』」。另外，丹妮絲加碼暴料亞倫曾闖進她的辦公室，逼迫她交出手機，被拒絕後便對她飽以老拳，威脅倘若膽敢報警就要把一切全都炸掉。

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