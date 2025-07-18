疲老闆發文撇家醜喊苦衷 「讓大家見笑了」

零食電商疲老闆（右）先前在網路上大肆公開家務事，指嫩妻出軌，今日發文道歉。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕嘉義零食電商「疲老闆」陳冠銘先前不斷在網路發文，指控妻子外遇偷吃3男，今（18）日最新發文，疲老闆針對近期不斷把家事拿出來說給外人聽而道歉，並表示今後絕對不會再針對相關風波作出任何回應。

零食電商「疲老闆」賣場外觀。（翻攝自臉書）

疲老闆文章開頭就寫著：「很抱歉，前陣子因為我個人家庭事件，讓大家見笑了。家醜不外揚，這個道理我是懂得，非到不得已的情況，沒人會願意去公開此事」，他無奈表示有自己的苦衷，並承諾從今天起「不再針對此事作任何回應」，也希望大家能高抬貴手，不要去提起此事，「也不要去消費我老婆」，寫到此處疲老闆特別備註：尚在協商中，還沒簽離婚。

請繼續往下閱讀...

當初痛陳妻子錯誤與缺點的疲老闆，好像冷靜下來了，改口：「人都有犯錯的時候，此時此刻，我只想好好振作，努力工作，為了三個小孩，感謝大家的同情跟體諒」。

疲老闆點名嘉義警察、藥師、房仲執行長，並將三人以p圖方式p成靈堂遺照。（本報合成圖，翻攝自臉書）

疲老闆今年4月痛批妻子出軌，還將設事的警察、藥師、房仲執行長肖像、姓名經過p圖變成靈堂照。接著又爆料自己為了家庭曾答應妻子去結紮，沒想到妻子和別人發生親密關係時竟「無套」。搞得妻子也出面發文反駁指自己懷孕時，疲老闆就外遇，還拍了一堆色情影片照片，更指疲老闆從未真正關心過她，曝光自己曾經為所犯的錯誤下跪道歉。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法