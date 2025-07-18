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娛樂 日韓

AV女優醉了 五日市芽依喝愈多片賣愈好

日本AV女優五日市芽依透露，自己曾經兩度在拍片時喝醉。（翻攝自IG）日本AV女優五日市芽依透露，自己曾經兩度在拍片時喝醉。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕AV女優工作時需要喝酒嗎？日本AV女優五日市芽依透露，自己曾經兩度在拍片時喝醉，結果現場胡言亂語說了不該說的話，沒想到銷量都超好。

日本AV女優五日市芽依透露，自己喝醉的兩部片銷量都很好。（翻攝自IG）日本AV女優五日市芽依透露，自己喝醉的兩部片銷量都很好。（翻攝自IG）

五日市芽依喝醉說了很多不該說的話。（翻攝自IG）五日市芽依喝醉說了很多不該說的話。（翻攝自IG）

五日市芽依接受網友提問時，有人好奇：拍攝AV時喝酒是真喝嗎？五日市芽依坦白，要看作品決定，她有兩部片賣得很好，剛好拍攝時她都喝了很多酒，結果醉了，在片場不但胡言亂語而且還多做了很多不必要的動作，結果通通不能用，造成後製人員的麻煩，剪掉很多畫面。

五日市芽依已經喝醉還要求女經紀人陪她續攤。（翻攝自IG）五日市芽依已經喝醉還要求女經紀人陪她續攤。（翻攝自IG）

有一次經驗令五日市芽依印象特別深刻，就在她拍完其中一部作品時，因為喝醉，竟然還追酒，要求女經紀人陪她續攤；另外一部作品她也是喝醉，搭計程車返家時吐在車上，非常尷尬。

五日市芽依曾喝醉吐在計程車上。（翻攝自IG）五日市芽依曾喝醉吐在計程車上。（翻攝自IG）

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