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娛樂 最新消息

張孝全、林依晨極致壓抑演夫妻 一句話揭家庭潛藏危機

林依晨（左）與張孝全第四度合作，在《深度安靜》首度扮演夫妻，對戲火花十足。（風起娛樂提供）林依晨（左）與張孝全第四度合作，在《深度安靜》首度扮演夫妻，對戲火花十足。（風起娛樂提供）

〔記者許世穎／台北報導〕以細膩紀錄片風格廣受肯定的導演沈可尚，首度跨足劇情長片，推出全新力作《深度安靜》，集結張孝全、林依晨與金士傑一同演出，今（18）日正式釋出首支超前導預告。電影深入描繪現代家庭與親密關係中的心理壓力與情感矛盾，隨著畫面曝光，三位角色隱藏的內心衝突漸次浮現，情緒張力撼動人心。

超前導預告僅19秒，從張孝全與林依晨初次相遇的清新氛圍出發，畫面明亮靜謐，隨後急轉直下，轉為沉重而壓抑的情境。三位主角各自出現在孤獨場景中，無一句台詞，卻透過眼神與沉默傳遞情緒張力，彷彿各自隱藏著不可告人的祕密。預告最後以胎動的心跳聲作結，留下懸念，也引發觀眾對劇情的強烈好奇與期待。

《深度安靜》講述諭明（張孝全 飾）與依庭（林依晨 飾）在大學圖書館的「Deep Quiet Room」初識，兩人相戀成婚，原以為生活即將邁入穩定，卻隨著依庭懷孕，過去未解的壓力與家庭陰影逐一浮現，讓彼此關係產生微妙變化。

金士傑在《深度安靜》詮釋內心深藏不露的父親，形容劇本「像藏著一顆不知何時爆炸的炸彈」。（風起娛樂提供）金士傑在《深度安靜》詮釋內心深藏不露的父親，形容劇本「像藏著一顆不知何時爆炸的炸彈」。（風起娛樂提供）

當行動不便的岳父（金士傑 飾）搬入同住，諭明努力維繫家庭運作，卻陷入一場充滿陌生與壓抑的生活。在無法讀懂依庭心思的掙扎中，諭明意外從她正在編輯的書稿中，看見她內心深處的聲音，也終於意識到，她所承受的，遠超過自己理解的範疇。

張孝全坦言，飾演外表堅毅、內心矛盾的丈夫是一大挑戰：「這個角色一直在堆積某種壓抑，好在拍攝時間充裕，讓我能更貼近角色的狀態。」林依晨則飾演陷入心理困境的妻子，她表示：「一開始其實有點抗拒又害怕這個角色，但又覺得非接不可。我相信即使是少數人的故事，也需要有人為她們發聲。」

甫獲台北戲劇獎最佳男演員的金士傑，詮釋一位深藏不露的老父親，他形容劇本就像「藏著一顆不知何時會爆炸的炸彈」，每一句對白都暗藏力量。《深度安靜》將於10月3日在台上映。

《深度安靜》超前導預告：

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