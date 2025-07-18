58歲最美小龍女領獎輾壓全場女神 傳授撇步打造蜜桃臀

「最美小龍女」李若彤出席活動，58歲神顏和體態仍輾壓全場。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「最美小龍女」李若彤以58歲高齡闖進短劇新賽道，監製且主演《午後玫瑰》繳出漂亮成績單，與27歲的徐藝真和孫藝燃共獲年度微短劇女演員。

李若彤多年來用運動和自律證明凍齡不是奇蹟，從姑姑晉升健身女神，16日身穿黑色斜肩禮服出席首屆中國微短劇盛典，俐落髮型凸顯骨相美的高級感，臉部緊緻沒膠味、體態完美零贅肉，歲月只添優雅未留痕，被大讚年近60仍輾壓全場微短劇女神，靠超強核心力打敗了地心引力 。

請繼續往下閱讀...

58歲李若彤出席首屆中國微短劇盛典，凍齡美貌令人驚嘆。（翻攝自微博）

具高知名度的李若彤被問為麼什會拍微短劇，她分享「人生不設限」的座右銘，強調「勇敢嘗試不設限」的演藝理念，微短劇是「勇敢面對挑戰的新領域」，很開心 《午後玫瑰》獲肯定，之後將繼續探索微短劇賽道，聚焦女性勵志主題。

此外，網傳她與74歲的劉曉慶獲邀參加《乘風破浪的姊姊7》，如果屬實，更加印證她不設限的演藝理念 。

健身女神李若彤傳授居家懶人塑臀法。（翻攝自微博）

健身界的模範生李若彤近日也分享了一套居家懶人塑臀法，只要用一張椅子完成3個動作，就可改善鬆垮的媽媽臀或久坐的扁平臀等問題，日日勤練就能輕鬆打造出迷人的蜜桃臀。

★《懶人塑臀法》

第一個動作︰後踢腿，踢出去每一下都要用力，關節、膝蓋都要微屈，臀部要收緊，每組30下，做三組。

第二個動作：45⁰側踢，靠近椅子站直，膝蓋微屈往側踢45°，臀部要收緊，每組30下，做三組。

第三個動作：硬舉脈衝，整個大腿收緊、膝蓋微屈，臀部收緊往外，每組30下，做三組。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法