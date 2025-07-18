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娛樂 日韓

BLACKPINK成員Jennie洩戀愛觀 理想情人要這款

BLACKPINK成員Jennie公開愛情觀並透露「理想情人」類型。（翻攝自IG）BLACKPINK成員Jennie公開愛情觀並透露「理想情人」類型。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie日前上網紅Amelia Domoldenbergr網路節目《Chicken Shop Date》接受採訪時，公開了自己的愛情觀並透露自己心中的「理想情人」。她本人在訪談時坦言自己非常相信一見鍾情，更期待羅曼蒂克的戀愛。

Jennie坦白如果遇上喜歡的對象，自己可以邁出第一步。（翻攝自IG）Jennie坦白如果遇上喜歡的對象，自己可以邁出第一步。（翻攝自IG）

Jennie可說是K-POP知名發電機，從出道以來就曾與「BTS」防彈少年團成員V、「GD」權志龍、「EXO」成員Kai等人傳出緋聞，她也承認自己是個主動的人，更相信一見鍾情，如果遇見「本命」（真命天子），主動出擊也是可能的事情。

浪漫的Jennie願意為約會安排許多驚喜。（翻攝自IG）浪漫的Jennie願意為約會安排許多驚喜。（翻攝自IG）

在這段有趣的訪談當中，Jennie認為自己是個非常浪漫的人，她說自己喜歡給約會對象安排些驚喜，由於她不容易輕易愛上一個人，所以真正陷入愛情時，她會選擇勇敢告訴對方，毫不怯懦。主持人也拿她的新歌《Love Hangover》開玩笑問她多久會陷入一次愛河？Jennie淘氣回答：「大約每個週末吧」，其實她並不喜歡這種有毒的愛情，不過那種令人難以自拔的關係，她也無法真正避免。

Jennie現在更相信命運掌握在自己手裡。（翻攝自IG）Jennie現在更相信命運掌握在自己手裡。（翻攝自IG）

擁有這種愛情觀的Jennie表示自己曾經相信命運，不過「命運讓我失望了」，所以她現在認為命運應該掌握在自己手裡。Jennie看似人間清醒，但也有暈船的時候，不過她無奈：「因為已經很久沒有約會了，也沒機會暈船」。

Jennie喜歡具備性感魅力的男性。（翻攝自IG）Jennie喜歡具備性感魅力的男性。（翻攝自IG）

至於Jennie心目中的理想型，她大方表示自己不喜歡可愛型的男孩，更愛具備性感魅力的男性，而且這位團內的饒舌擔當也把「節奏感」落實在生活中，她覺得生活也是有節奏性，一點也不想看死板的人約會。

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