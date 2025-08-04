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不孕症名醫突憂心五月天「都有年紀了」 釣出阿信親自回應現況

五月天要在鳥巢唱13場，體力是一大挑戰。（相信音樂提供）五月天要在鳥巢唱13場，體力是一大挑戰。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天常在演唱會上和歌迷約定，他們要唱到80歲，不過最近有粉絲拍到阿信在台上疑似身體不舒服狀況，加上日昨他又不小心在台上跌坐在階梯上，都讓歌迷很心疼，希望他好好照顧身體。巧的是，台北一位不孕症名醫突然在社群發文，擔心五月天演唱會那麼多場，身體不知能負荷嗎？也釣出阿信親自回覆現況。

專業不孕症醫生譚舜仁在社群發文：「原來五月天鳥巢有12場，真的很擔心他們的身體，畢竟都有年紀了。」沒想到阿信親自來幽默回應：「12場不必擔心的！除非有第13場（？）」事實上醫生有點誤會了，原本五月天在鳥巢確實是舉辦12場，但後來又加場，已經達到13場，預估吸引130萬人欣賞，也打破在鳥巢的開唱紀錄。

阿信在台上不小心跌坐階梯上，歌迷都為他擔心。（翻攝自微博）阿信在台上不小心跌坐階梯上，歌迷都為他擔心。（翻攝自微博）

阿信說的「除非有第13場」，其實已經是既定事實了。日昨阿信在台上突然跌坐在階梯上，很多歌迷為他擔心，他也談到：「下台一堆人問我有沒有事，原來是我一屁屁坐到樓梯上。」為了不讓大家擔心，阿信說：「大家放心，我坐的很舒服。」歌迷還是希望他多保重身體。

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