謝京穎一週三吻「小言承旭」免報備尪 2家人吃醋翻臉互揍

謝京穎（左）、洪浩竣（右）在《好運來》飾演歡喜冤家。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕謝京穎、「小言承旭」洪浩竣在民視八點檔《好運來》飾演歡喜冤家，兩人進展神速，不到一週就上演「三吻起步」。謝京穎笑說，拍吻戲不必事先向老公張書偉報備，但會告知一聲，展現與另一半之間的信任。戲外她又和「未來公公」倪齊民意外撞衫，讓兩人「再續前緣」，話題十足。

謝京穎（左）、洪浩竣（右）在《好運來》飾演歡喜冤家。（民視提供）

謝京穎表示，洪浩竣才進劇組幾天，她就要和他上演吻戲，其中兩次還是幻想情節，讓她直喊：「真的太好笑！」劇中兩人意外接吻後，她飾演的角色誤以為「好運」被對方吸走，必須靠「幸運之吻」才能吸回來，可愛又爆笑的劇情，讓觀眾看了也會心一笑。

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謝京穎（左）在《好運來》與「未來公公」倪齊民撞衫巧合，笑稱「續前緣」。（民提供）

對於頻繁的吻戲，謝京穎大方表示不必特地向老公張書偉報備，「不用啦！但我們還是會互相說一聲，這是對彼此的尊重，他也會跟我說『這點很棒』。」展現出夫妻間的深厚信任與尊重。

謝京穎在《好運來》經常與狗狗對戲，導致家裡的2隻愛貓狂吃醋。（民視提供）

戲外，謝京穎和家中兩隻貓咪的互動也成為另類「修羅場」。她透露因為拍戲時經常和狗狗互動，家裡的貓咪竟吃起醋來，不僅會爭寵還會打架，「一隻在撒嬌，另一隻就會衝過來揍牠，每天都像戀愛糾紛現場」。

謝京穎在《好運來》經常與狗狗對戲，導致家裡的2隻愛貓狂吃醋。（民視提供）

謝京穎（右）在《好運來》向洪浩竣索吻。（民視提供）

此外，謝京穎還分享，某天在片場與飾演洪浩竣爸爸的倪齊民「撞衫」，她笑說：「那天我跟倪哥穿了一模一樣的顏色，我還說『以前演《市井豪門》我是你的媳婦，現在《好運來》是不是又要續前緣啦？』」幽默的互動逗樂全場，也為戲外增添不少趣味話題。

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