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娛樂 最新消息

孫德榮遺產分30人「沒留給姓孫的」 認曾冷凍陳喬恩細節全說了

〔記者林欣穎／台北報導〕知名經紀人孫德榮因脊椎病變近日接受重大手術，讓外界相當關心。近日他受邀至夏和熙主持的《名人說生活》，暢談過去帶偶像秘辛，另外揭露淡然的生死觀，大方曝光生前遺囑，表示遺產共留給30人，「沒有一個姓孫的！」。

孫德榮坦言遺產沒有留給孫家人。（CBOOK提供）孫德榮坦言遺產沒有留給孫家人。（CBOOK提供）

孫德榮過去創立「喬傑立娛樂」，一手捧紅羅志祥、5566、七朵花等偶像明星，堪稱演藝圈中的「偶像教父」。孫德榮談到演藝圈「冷凍室」傳說，他不避諱的說：「有啊，陳喬恩、小僑啊！冰一年後放出來，就馬上讓她們大紅！」當年陳喬恩解凍後，先讓她接演《王子變青蛙》翻紅，後續還不甩電視台，帶著她赴陸發展，第一集片酬就6萬元人民幣，四十集換算就進帳240萬人民幣，約台幣1200萬，都歸功他精準操盤。

談起日前開播「喬傑立帝國」YouTube官方頻道，他坦言自己豪砸200萬，將珍藏的三十年母帶數位化：「你們會看到小豬十五歲時還沒紅的樣子，也看得到我和王仁甫吵架三年的過程！」他也談到過去帶藝人的輝煌史：「你坐過直升機宣傳嗎？沒有吧！我們三十年前就用直升機跑簽唱會，因為沒高鐵啊，不然就塞車啊！」完成一天跑遍北中南的創舉，讓夏和熙相當吃驚。

孫德榮過去受膀胱癌所苦，孫總仍堅持「人生就是工作，工作就是得第一！」就算躺在病床上也要拿起電話審片，堅持做到最好。他坦言自己寫好生前遺囑，有30個⼈受惠，但是沒有⼀個姓孫，「他們只要讓我快樂，我就給」，選擇將資產分享給真正對他好的人。

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