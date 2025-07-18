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娛樂 最新消息

李李仁憋氣體力透支！驚爆「差點看到人生跑馬燈」

李李仁（右）在《96分鐘》中有場驚魂未定的激烈打戲，他笑稱差點看到人生跑馬燈。（華影國際提供）李李仁（右）在《96分鐘》中有場驚魂未定的激烈打戲，他笑稱差點看到人生跑馬燈。（華影國際提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，找來李李仁飾演追查炸彈案的爆破專家上司，為還原角色專業背景，他事前深入研究爆裂物處理流程，在拍攝小空間動作戲時甚至憋氣太久、體力透支，直呼「差點看到人生跑馬燈！」

電影不僅場面調度緊湊逼真，高張力的動作戲更對演員體力與心理都是巨大考驗。演出刑警經驗豐富的李李仁在片中飾演警察局長「李傑」，角色有別以往，為追查3年前未解的炸彈案真相，毅然登上南下列車，展開驚險調查。

為了詮釋角色的防爆專業背景，李李仁事前做足功課，深入了解爆裂物處理流程，只為讓演出更具說服力。其中一場在狹窄空間內與對手激烈搏鬥的動作戲，對李李仁來說更是演藝生涯罕見的極限挑戰。

李李仁在《96分鐘》飾演警察局長，為追查未解的炸彈案真相，登上南下列車展開調查。（華影國際提供）李李仁在《96分鐘》飾演警察局長，為追查未解的炸彈案真相，登上南下列車展開調查。（華影國際提供）

李李仁回憶：「那場戲情節非常緊湊，我當下的直覺反應是憋住氣繼續扭打，結果太投入，直到導演喊卡前都沒換氣。」結果長時間暫停呼吸與高強度對戲的情況下，讓他拍攝結束瞬間感到全身力氣被抽空，打趣地說：「差點就要看到人生跑馬燈了！」

《96分鐘》由《狂徒》導演洪子烜執導，集結林柏宏、宋芸樺、王柏傑等實力派卡司，歷時9年籌備與拍攝、斥資1.6億元台幣打造，真實呈現災難突襲下的人性抉擇，將於9月5日在台上映。

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