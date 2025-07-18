夏宇童傳有孕？徐乃麟揪一關鍵猛虧 反爆料許孟哲有老三

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱主持《天才衝衝衝》，本週最新一集笑料滿滿，邀請來賓吳怡霈、曾智希、許孟哲、楊子儀、夏宇童、明杰、王晴、舒子晨、林可、倪暄，一同上節目挑戰「字首TEMPO」、「急中生字ㄅㄆㄇ」、「單位TEMPO」。其中許孟哲上場狀況連連，遭到徐乃麟起疑是否是趙孟姿又懷孕了，壓力變大才表現異常。

曾國城（左起）、巫苡萱、夏宇童、徐乃麟錄製《天才衝衝衝》。（華視提供）

在單元「急中生字ㄅㄆㄇ」一開始徐乃麟隊的成員許孟哲馬上遭籃籃KO，讓徐乃麟看不下去問，「你今天是怎麼了？狀況不好，是不是老婆懷老三，壓力太大」，許孟哲急撇清，沒有懷老三這事。

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大家七嘴八舌討論是否是因為還沒三個月所以不能說，逼得許孟哲自暴自棄的說：「真的沒有懷老三，單純就是我不好。」徐乃麟馬上說：「沒關係的，郭富城59歲都還讓他老婆懷孕，你可以的。」讓許孟哲哭笑不得表示，「我沒有在擔心歲數問題，是真的沒有老三」。

接續下一棒的夏宇童一上場徐乃麟馬上笑虧對方今天表現太好一副就是懷孕的樣子，夏宇童大喊：「沒有啦！」徐乃麟則關心的說：「要加油，孫協志也年紀不小了。」徐凱希忍不住說：「今天到底都在聊什麼，幫5566湊對嗎？」許孟哲挺兄弟表示，不用為孫協志擔心，他還沒59歲，眾人爆笑。

調侃完大家一輪後輪到徐乃麟自己上場，對上曾國城，兩位主持人決戰關鍵一題，為了不想輸徐乃麟還先偷看題目，在遊戲開始後因輸給曾國城而不服，要求上訴再玩一題，連續玩兩題後還是沒有改變結果，徐乃麟不認輸像小朋友一樣要求再玩，希望可以玩到贏，第三題翻開題目前，大家紛紛提醒徐乃麟這題是你剛剛先看過的，秒失憶的徐乃麟完全沒印象，一旁的徐凱希和張文綺試圖幫他喚起記憶，但當事人仍然想不起來，眾人無情嘲笑。

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