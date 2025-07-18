吹牛對決鹿希派！徐乃麟緊張怕輸：會被吳宗憲講一輩子

〔記者林欣穎／台北報導〕徐乃麟、張文綺、林莎主直《全村的希望》，最新一集帶領藝能界好手，夏浦洋、陳峻廷、鹿希派、田舞陽、黃沐妍、林柏妤、凱蒂、Mika等人，與跆拳道隊正面對決，挑戰體能極限。

Mika身手矯健秒殺謝凱蒂。（東森綜合台提供）

在「迅猛追擊」遊戲中，藝人們必須在時間內拔掉對手腳上的襪子，才能獲得勝利，樂天女孩Mika身手矯健，以迅雷不及掩耳之勢「秒殺」中信啦啦隊女神謝凱蒂，讓徐乃麟驚呼：「太可怕了，比男生還狠！」一旁的林莎也忍不住讚嘆：「Mika看起來可愛可愛的，沒想到這麼厲害，不愧是競技啦啦隊出身的。」

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相較之下，同隊的小隊長鹿希派卻表現慘烈，一上場不到10秒就被淘汰，還被徐乃麟無情嘲笑「你太差了！」，讓他無奈自嘲：「我太爛了，還沒進入狀況就被脫光了，果然還是要靠女孩子才能贏。」

鹿希派對決徐乃麟吹牛。（東森綜合台提供）

此外，在「吹牛」加碼賽中，不甘示弱的鹿希派，更主動向徐乃麟下戰帖，徐乃麟一聽，立刻緊張地說：「如果我輸給你，你爸會講一輩子啦！」鹿希派則老神在在地回說：「不會啦，我爸才不在乎我。」結果在吹牛過程中，鹿希派太快喊抓，被張文綺問：「你爸沒教你不能這麼快喊抓嗎？」徐乃麟也趁機補刀：「他爸有教，只是他學不會。」

除了刺激的襪子大戰，經典關卡「猛龍過溪」也暗藏著驚喜，藝人們除了要挑戰臂力、核心體能，更有機會抽中額外獎金或獎懲。其中原子少年「FEniX」陳峻廷幸運抽中「張文綺愛的抱抱」獎勵，沒想到張文綺竟霸氣「熊抱」陳峻廷，還對著鏡頭喊話：「不要動，我自己來！」隨後便毫不客氣地跳到陳峻廷身上，用雙腿緊緊夾住他的身體，超嗨模樣讓大家都直呼：「主持人福利也太好了吧。」

而女神林莎，更是桃花朵朵開，還被跆拳道猛男以「公主抱」的姿勢抱著轉圈，讓她笑得花枝亂顫、雙頰緋紅，下地時更意猶未盡地嬌喊：「我腳軟了啦！」，徐乃麟見狀，忍不住酸溜溜地說：「不想下來喔？很久沒讓男人碰是嗎？」一旁的鹿希派也跟著起鬨：「教練怎麼知道林莎愛這味？」林莎甚至自己加碼：「有沒有愛的親親？」張文綺立刻開玩笑說：「來人啊，衛生紙準備好，來個安全之吻。」

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