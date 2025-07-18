726大罷免倒數！陳慕義「還在等什麼」狂催票：讓世界看見台灣

〔記者李紹綾／台北報導〕首波大罷免將在7月26日投票，金馬男配角陳慕義相當關注此議題，他過去曾親自上街力挺罷團，昨（17日）在社群呼籲大家要出門投票捍衛國家，也說：「大罷免是世界民主國家的奇蹟！」

陳慕義（左二）曾親自上街力挺罷團。（翻攝自臉書）

陳慕義在臉書秀出「台獨鯨魚旗」，表示有一個外國人看到台灣說：「太平洋那裡有一個看不見的國家。」他喊話：「謝謝提醒，那大家還在等什麼？那就讓世界看見我們這個小小多山的國家，自由、民主、人權、法治。」

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陳慕義發文為大罷免催票。（翻攝自臉書）

陳慕義進一步指出，大罷免是民主國家的奇蹟，世界將會看見台灣人民遵循民主制度捍衛台灣。他的貼文引起大批網友回應，不少人大讚陳慕義積極關注政治：「演藝圈就欣賞您這一股清流，眼睛雪亮，腦子清醒，台灣人要站起來，大罷免一定要大成功」、「您參與演出的影視作品我必看，因為在世風日下的演藝圈，唯有如此的真心，能帶給觀眾真實的感動」、「大罷免就是要讓全世界看見，我們捍衛臺灣家園、民主自由的決心」。

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