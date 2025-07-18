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娛樂 日韓

殘酷天使來了！高橋洋子首度在台開專場 慶新世紀福音戰士30週年

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本經典動畫《新世紀福音戰士》邁入30週年，主題曲原唱高橋洋子將於9月21日（日）在台北Clapper Studio舉辦《EVA30週年紀念 高橋洋子 台北演唱會》。這是她首度在台舉辦個人專場，預計將演唱多首代表作品，與台灣粉絲一同回顧《新世紀福音戰士》系列三十年來的音樂歷史。

高橋洋子首度來台舉辦個人演唱會，用歌聲與台灣粉絲共同慶祝經典動畫神作《新世紀福音戰士》系列30週年。（梵思娛樂提供）高橋洋子首度來台舉辦個人演唱會，用歌聲與台灣粉絲共同慶祝經典動畫神作《新世紀福音戰士》系列30週年。（梵思娛樂提供）

高橋洋子當年為《新世紀福音戰士》系列演唱包括《殘酷天使的行動綱領》與《魂之輪迴》等主題曲，在全球動漫迷心中具代表地位，其中《殘酷天使的行動綱領》至今在各種動漫音樂排行榜甚至卡啦OK人氣都是名列前茅，更被稱為「動漫界國歌」。日前她受邀參加於法國巴黎舉辦的「Japan Expo」，並於7月5日登上官方30週年紀念舞台，現場不僅演出全英文歌曲《what if?》，還接連帶來《魂之輪迴》與《殘酷天使的行動綱領》等經典曲目，掌聲及熱情歡呼聲不絕於耳。2023年她曾於東京舉辦過《新世紀福音戰士》主題演唱會「YOKO TAKAHASHI EVANGELION ultimate Live『月十夜』」，本次將為台灣歌迷帶來什麼樣的內容也令人期待。

高橋洋子曾來台表演過，不過開專場倒是第一次。（梵思娛樂提供）高橋洋子曾來台表演過，不過開專場倒是第一次。（梵思娛樂提供）

《EVA30週年紀念 高橋洋子 台北演唱會》將於9月21日下午5點開演，門票分為VIP票3200元與一般票2200元，將於7月19日（五）上午11:00起透過KKTIX及全台全家便利商店FamiPort啟售。VIP票持有者可享優先入場、獲得限量VIP T-shirt與高橋洋子親筆簽名明信片，並可參與每五人一組的合照活動。當日將依票面序號整隊入場，詳細資訊將另行公告於主辦單位梵思娛樂官方臉書專頁。

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