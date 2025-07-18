晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳芳語情斷鼓手男友 相隔13年與他再續前緣：熟悉又陌生

陳芳語推出新專輯。（陶山音樂提供）陳芳語推出新專輯。（陶山音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Kimberley」 陳芳語認了情斷鼓手男友彥文，她推出新專輯《我們的愛》，親解近來感情觀的轉變，「這幾年我對情感的理解轉變很大，不再只是衝動的浪漫，也學會了放手與照顧自己。」這份成長也體現在她的聲音與創作，專輯呈現她的雙重樣貌，既保有少女的純淨透明，也展現女性的堅韌與成熟。

Kimberley推出第七張個人專輯《我們的愛》，再度攜手金曲製作人陶山合作，兩人繼13年前首度合作後再續前緣，展開一場橫跨青春與成熟的深度音樂對話。她形容這次的合作「熟悉又陌生」，更笑說：「錄音八小時，我們大概有六小時都在聊天！」她認為每張作品都是一次重啟，也感嘆兩人中文進步不少，是難得的成長見證。

陳芳語與鼓手男友分手回歸單身。（陶山音樂提供）陳芳語與鼓手男友分手回歸單身。（陶山音樂提供）

陶山在製作時並未預設主題，而是隨著聊天和生活經驗，自然孕育出旋律與歌詞。他說：「直到所有歌曲完成後，才驚覺整張專輯都在談『愛』不同階段、型態與深度的愛。」《我們的愛》因此成為一張層次豐富、情感細膩的作品，也成為 Kimberley 從「女孩」蛻變為「女人」的紀錄。

陶山形容Kimberley：「她就像一道光，有溫暖也有力量。」這張專輯也不只是 Kimberley 與 Skot 的故事，更是屬於每個人的故事，「因為我們都在學習愛。」

此外，Kimberley 預告年底將在台灣舉辦個人專場演出，目前積極籌備中，並將展開多項跨界合作，包括戲劇、影像與品牌項目，她笑說：「會是讓人期待的新樣貌。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中