陳芳語情斷鼓手男友 相隔13年與他再續前緣：熟悉又陌生

陳芳語推出新專輯。（陶山音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Kimberley」 陳芳語認了情斷鼓手男友彥文，她推出新專輯《我們的愛》，親解近來感情觀的轉變，「這幾年我對情感的理解轉變很大，不再只是衝動的浪漫，也學會了放手與照顧自己。」這份成長也體現在她的聲音與創作，專輯呈現她的雙重樣貌，既保有少女的純淨透明，也展現女性的堅韌與成熟。

Kimberley推出第七張個人專輯《我們的愛》，再度攜手金曲製作人陶山合作，兩人繼13年前首度合作後再續前緣，展開一場橫跨青春與成熟的深度音樂對話。她形容這次的合作「熟悉又陌生」，更笑說：「錄音八小時，我們大概有六小時都在聊天！」她認為每張作品都是一次重啟，也感嘆兩人中文進步不少，是難得的成長見證。

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陳芳語與鼓手男友分手回歸單身。（陶山音樂提供）

陶山在製作時並未預設主題，而是隨著聊天和生活經驗，自然孕育出旋律與歌詞。他說：「直到所有歌曲完成後，才驚覺整張專輯都在談『愛』不同階段、型態與深度的愛。」《我們的愛》因此成為一張層次豐富、情感細膩的作品，也成為 Kimberley 從「女孩」蛻變為「女人」的紀錄。

陶山形容Kimberley：「她就像一道光，有溫暖也有力量。」這張專輯也不只是 Kimberley 與 Skot 的故事，更是屬於每個人的故事，「因為我們都在學習愛。」

此外，Kimberley 預告年底將在台灣舉辦個人專場演出，目前積極籌備中，並將展開多項跨界合作，包括戲劇、影像與品牌項目，她笑說：「會是讓人期待的新樣貌。」

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