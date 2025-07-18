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GD展首日周邊「備貨不足」網罵翻 主辦單位正式回應止血

GD展覽一樓販售周邊商品，豈料首日「備貨不足」引粉絲不滿。（Creative MUT提供）GD展覽一樓販售周邊商品，豈料首日「備貨不足」引粉絲不滿。（Creative MUT提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕「GD」個人展覽昨在「台北101」起跑，近5萬張門票在20分鐘內售罄，不少粉絲心心念念購買周邊，卻遇上備貨不足，現場爆發衝突；官方為讓所有參觀者便利、公平購買商品，今（18）一早發文回應，試圖平息眾怒。

GD展覽以尖端技術與藝術打造，大量導入AI、VR，以及3D電腦動畫（CG）等尖端技術，完整詮釋GD第三張正規專輯《Übermensch》（意即「超人」）的核心訊息。

讓粉絲最期待的周邊商品，據網友發文透露，昨天下午1點左右，就被告知「商品幾乎售罄」，導致熱門周邊買不到，加上排隊動線讓粉絲苦惱，還有人酸「才第一場就缺貨，實在太扯」，甚至還有粉絲點名101董座賈永婕出來面對，怒氣沖天。

GD展覽雛菊裝置吸睛。（Creative MUT提供）GD展覽雛菊裝置吸睛。（Creative MUT提供）

對此，官方經一夜討論，公告決定改善運營方式，導入預購系統，表示「我們將對購買流程進行部分調整，並將所有已購票觀眾的銷售方式改為預約制。」強調在10個工作天內陸續配送，所有運費均由主辦單位承擔，此情況下配送時間可能延遲，敬請見諒。

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