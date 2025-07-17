LE SSERAFIM抵台！揮手、愛心樣樣來 網友驚呼：太漂亮了

LE SSERAFIM今天伴隨著強風現身仁川機場。（翻攝自YouTube）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女團LE SSERAFIM將在周末19日、20日在林口體育館開唱，今天在台北舉行簽售會，5位成員搭乘韓亞航空OZ-713航班，在下午抵達桃園機場，她們心情看起來非常好，對著鏡頭揮手、愛心樣樣來，讓網友直呼實在太漂亮了。

LE SSERAFIM許允眞（左）、中村一葉。（翻攝自YouTube）

LE SSERAFIM金采源（左）、洪恩採。（翻攝自YouTube）

LE SSERAFIM由金采源、許允眞、洪恩採、宮脇咲良和中村一葉組成，她們即將在林口體育館舉行「2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' IN TAIPEI」，原先19日的場次秒殺，20日還加場，可見她們的超人氣。她們今天從仁川機場來台，一路上就有不少FEARNOT（粉絲名）跟隨，儘管身旁有保鑣跟隨，許允眞還是趁亂收下粉絲的信，讓網友笑說：「美國女人又在突破重圍偷收信。」

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LE SSERAFIM許允眞。（翻攝自YouTube）

LE SSERAFIM本週來台開唱，沒想到來台前竟先公開挑戰「Jolin」蔡依林新歌《Pleasure》，讓粉絲又驚又喜，連蔡依林都留言「Kawaii」（卡哇依）。《Kawaii》剛好也是LE SSERAFIM找來星野源製作的新歌。

LE SSERAFIM宮脇咲良。（翻攝自YouTube）

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