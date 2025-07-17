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宋米秦嫁10年首慶結婚紀念日 開心：我們都辛苦了

韓籍女星宋米秦（右）跟餐飲業老公結婚10年了。（翻攝自IG）韓籍女星宋米秦（右）跟餐飲業老公結婚10年了。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾是女團Dream Girls成員的韓籍女星宋米秦，嫁給餐飲業者陳鎧文之後逐漸淡出演藝圈，今（17）她在社群平台曬照，原來是她和老公計畫了義大利之旅，恰好慶祝兩人結婚10週年，更誇張的是，這竟是兩人結婚後第一次過結婚紀念日。

宋米秦結婚後逐漸淡出演藝圈。（翻攝自臉書）宋米秦結婚後逐漸淡出演藝圈。（翻攝自臉書）

宋米秦透露：「懷孕前其實我有自己想給老公驚喜買好義大利機票過……結果沒多久有更大的驚喜來……知道懷孕了」原本想來個驚喜的宋米秦考慮到腹中胎兒安全，直接放棄義大利之行。

宋米秦在義大利慶祝結婚10週年。（翻攝自臉書）宋米秦在義大利慶祝結婚10週年。（翻攝自臉書）

不過今年她終於到義大利旅行了！宋米秦笑說：「人家很正常的每一年過的結婚紀念日，這位先生說我們辦兩次婚禮，還有登記結婚時間不一樣～算了～不知道哪一天……（what）」，她還俏皮問大家：你們這理由覺得可以嗎（你們覺得這個理由可以嗎）？宋米秦覺得算了，不計較這個。

宋米秦去了老公這輩子人生願望清單上一定要拜訪的科莫湖，大讚：「美麗到好像看完一部精采的電影」。（翻攝自臉書）宋米秦去了老公這輩子人生願望清單上一定要拜訪的科莫湖，大讚：「美麗到好像看完一部精采的電影」。（翻攝自臉書）

這次的義大利之行雖然是家族旅遊，不過剛好碰到結婚紀念日，所以就順便慶祝一下，宋米秦也感嘆：「夫妻兩個人相處跟相愛第一個10年，說長就蠻長的時間彼此努力到今天了」想一想她忍不住說：「我們都辛苦了……」，更不斷想像夫妻倆到第二個10年的時候，會面對怎樣的人生。

在遊艇上開心拍照的宋米秦被義大利的迷人風景吸引，覺得超級開心，她還去了老公這輩子人生願望清單上一定要拜訪的科莫湖，大讚：「美麗到好像看完一部精采的電影」。

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