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「最美經紀人」霍汶希首曬14歲愛女 母女同框美貌基因強到爆

霍汶希（左）帶著14歲女兒Hanni拍雜誌照。（翻攝自微博）霍汶希（左）帶著14歲女兒Hanni拍雜誌照。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕香港星級經紀人霍汶希有「最美經紀人」稱號，2011年在美國秘密產女兒Hanni，孩子的生父始終是謎，她今（17日）過生日，在微博喜曝首次與14歲的女兒合體拍雜誌封面，並公開側拍花絮影片。

霍汶希（左）帶著14歲女兒Hanni拍雜誌照。（翻攝自微博）霍汶希（左）帶著14歲女兒Hanni拍雜誌照。（翻攝自微博）

霍汶希14年前成為單親媽媽，獨自撫養女兒Hanni長大，她趁自己生日之時，公開母女的「第一次」，她寫道：「今年的生日彩蛋，今天正式解密！Hanni一眨眼已經高過我，已經可以和我並肩站在鏡頭面前淡定擺姿勢的少女了。」14歲的Hanni首次面對鏡頭不怯場，她遺傳媽媽霍汶希的優良基因，長相甜美、身材高挑。

霍汶希首度公開14歲女兒Hanni的長相。（翻攝自微博）霍汶希首度公開14歲女兒Hanni的長相。（翻攝自微博）

談起女兒，霍汶希表示，Hanni帶給她很多驚喜，一點也不怯場，勇敢嘗試人生第一次的雜誌封面拍攝，「妳和我一起創造這份獨一無二的回憶，是最好的禮物！新的一歲，我最大心願依然是你能夠平安喜樂。」

霍汶希（左）帶著14歲女兒Hanni拍雜誌照。（翻攝自微博）霍汶希（左）帶著14歲女兒Hanni拍雜誌照。（翻攝自微博）

在花絮影片中，14歲的Hanni被問到第一次拍雜誌的感受，她淡定回：「好玩。」霍汶希則大讚女兒：「她很放鬆，是個有自信的女孩子，我最重視教她品德，因為不管做什麼人，品德是最重要的。」

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