王令麟背景全起底！《聲林之王》幕後金主竟捲柯文哲政治獻金案

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北地院今（17日）下午開庭審理民眾黨前主席柯文哲捲入的京華城收賄案，合議庭傳喚東森集團總裁王令麟出庭作證，相關事件在網路上迅速發酵，外界不僅熱議2人之間的政治獻金聯繫，也好奇王令麟在政商界以外的背景。事實上，王令麟過去不僅曾投資選秀節目《聲林之王》，更親自主導ETtoday娛樂與直播事業的佈局，使他在娛樂焦點與政治新聞間遊走。

第54屆電視金鐘獎，王令麟（左）緊牽《聲林之王》蓋兒步上紅毯。（本報資料照）

不同於多數企業家形象，王令麟長年活躍於媒體與娛樂產業，主導ETtoday新聞雲、新媒體直播與藝人經紀發展，更斥資上億且親手操盤選秀節目《聲林之王》，他甚至於第54屆電視金鐘獎上緊牽自該節目中發跡的泰國歌手蓋兒步上紅毯。不僅如此，王令麟近期更豪擲130億元打造林口東森媒體園區，瞄準影視與文創生態，成為政商之外最具娛樂資本話題的企業主代表。

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如今，王令麟捲入政治獻金案在法庭上情緒激動、語氣強硬的表現成為新聞主角，讓他在政商界以外的身份背景被翻出檢視及討論，也讓外界重新審視他在娛樂產業與媒體佈局上的角色與影響力，一連串戲劇式發展，不僅牽動司法進展，也將其娛樂版圖與公眾形象推上新一波輿論浪潮。

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