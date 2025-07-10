晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳佩琪心疼柯文哲遭銬「被當成狗」 苦苓怒酸：別侮辱狗！

臺北地方法院昨審理京華城案，傳喚在押被告前台北市長柯文哲。（記者陳逸寬攝）臺北地方法院昨審理京華城案，傳喚在押被告前台北市長柯文哲。（記者陳逸寬攝）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北地方法院昨（8日）審理京華城案，傳喚在押被告前台北市長柯文哲，柯文哲的妻子陳佩琪心疼丈夫，在臉書發文為他發聲，「他為何要因為這樣被關在北所一年， 被人像狗一樣銬上手銬、沒尊嚴的拖來拖去？」今（9）作家苦苓以4點質疑陳佩琪的言論，怒問：「陳佩琪你（妳）瘋了嗎？」

作家苦苓怒嗆陳佩琪。（翻攝自臉書）作家苦苓怒嗆陳佩琪。（翻攝自臉書）

陳佩琪昨晚發文，以醫師案例做開頭，後替丈夫柯文哲喊冤問：他為何要因為這樣被關在北所一年， 被人像狗一樣銬上手銬、沒尊嚴的拖來拖去？後更怒質問，「這到底是什麼世界？我們到底是什麼國家？有人能回答我嗎？」作家苦苓今日發文4點開酸，並問「陳佩琪你（妳）瘋了嗎？」；他指出，第一，涉嫌違法的人才會被戴上手銬；其次，即使被戴上手銬，也不代表會被綁上鍊子「拖來拖去」；第三點他進一步表示，不論任何品種的狗，都不會被戴上手銬；最後，苦苓呼籲「請不要侮辱狗，謝謝。」

陳佩琪曾多次為丈夫柯文哲喊冤。（資料照，記者陳逸寬攝）陳佩琪曾多次為丈夫柯文哲喊冤。（資料照，記者陳逸寬攝）

事實上，這並不是陳佩琪第一次為丈夫心疼喊冤，日前她表示柯文哲曾跟她說「北所房間內沒有洗衣檯」，而柯文哲有青蛙肢無法蹲著，陳佩琪不捨指出，「現代人應該沒人像古代阿嬤一樣，蹲著用手搓洗衣服了，聽到他講這個，忍不住淚水奪眶而出，真不知他到底做了什麼，要被如此對待著？」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中