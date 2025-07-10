陳佩琪心疼柯文哲遭銬「被當成狗」 苦苓怒酸：別侮辱狗！

臺北地方法院昨審理京華城案，傳喚在押被告前台北市長柯文哲。（記者陳逸寬攝）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北地方法院昨（8日）審理京華城案，傳喚在押被告前台北市長柯文哲，柯文哲的妻子陳佩琪心疼丈夫，在臉書發文為他發聲，「他為何要因為這樣被關在北所一年， 被人像狗一樣銬上手銬、沒尊嚴的拖來拖去？」今（9）作家苦苓以4點質疑陳佩琪的言論，怒問：「陳佩琪你（妳）瘋了嗎？」

作家苦苓怒嗆陳佩琪。（翻攝自臉書）

陳佩琪昨晚發文，以醫師案例做開頭，後替丈夫柯文哲喊冤問：他為何要因為這樣被關在北所一年， 被人像狗一樣銬上手銬、沒尊嚴的拖來拖去？後更怒質問，「這到底是什麼世界？我們到底是什麼國家？有人能回答我嗎？」作家苦苓今日發文4點開酸，並問「陳佩琪你（妳）瘋了嗎？」；他指出，第一，涉嫌違法的人才會被戴上手銬；其次，即使被戴上手銬，也不代表會被綁上鍊子「拖來拖去」；第三點他進一步表示，不論任何品種的狗，都不會被戴上手銬；最後，苦苓呼籲「請不要侮辱狗，謝謝。」

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陳佩琪曾多次為丈夫柯文哲喊冤。（資料照，記者陳逸寬攝）

事實上，這並不是陳佩琪第一次為丈夫心疼喊冤，日前她表示柯文哲曾跟她說「北所房間內沒有洗衣檯」，而柯文哲有青蛙肢無法蹲著，陳佩琪不捨指出，「現代人應該沒人像古代阿嬤一樣，蹲著用手搓洗衣服了，聽到他講這個，忍不住淚水奪眶而出，真不知他到底做了什麼，要被如此對待著？」

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