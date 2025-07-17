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娛樂 最新消息

相隔一年半團員竟變了！Saturnday拍MV出現驚人場面

〔記者張釔泠／台北報導〕從原子少年出道的Saturnday由水豐、立杰、新民、峻瑋組成，近期宣布加入新血、來自原子少年2的小潘與凱杰，同時公布新單曲《Last Dance》即將上架的好消息，Dolfan特別帶「土星環」（粉絲名）前往MV拍攝地點探班，讓粉絲獨家參與拍攝過程。

Saturnday拍攝MV，粉絲探班。（So-net提供）Saturnday拍攝MV，粉絲探班。（So-net提供）

相隔一年半再次拍攝新作品，Saturnday成員們都激動不已，全團唯一一位首次拍攝MV的凱杰也興奮透露，過程跟自己想像的不太一樣：「很熱很累！但也覺得非常熱血，很期待看到成品！」當日全員在烈日當頭的正中午於室外拍攝，粉絲也頂著大太陽在一旁應援，小潘笑說：「原本有點熱昏頭，看到粉絲精神都來了，想說一定不能輸。」

Saturnday拍攝MV，粉絲探班。（So-net提供）Saturnday拍攝MV，粉絲探班。（So-net提供）

有參加過上一次MV探班的土星環也有感而發：「上次冬天在山上拍攝超級冷，這次差點中暑。」現場天氣炎熱，Saturnday特地準備了冰涼飲料親手發給粉絲消暑，還霸氣叮嚀粉絲：「不可以想留作紀念就不喝！身體健康比較重要。」MV將於7月28日公開。

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