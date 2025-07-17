吳思賢穩交圈外女友發片「脫了」最美星二代韓菲「香香」現身

「小樂」吳思賢剛發片。（Ease香氛提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕迎接品牌創立十週年，《Ease香氛 香戀一夏-香氛季》將於本週末於誠品生活松菸一樓熱鬧登場，邀請「小樂」吳思賢、「FEniX」李承隆擔任兩天的壓軸，此外還有韓菲等共12組歌手與男團輪番登台開唱，用音樂與香氣陪伴大家過暑假。

王中平女兒韓菲有「最美星二代」之稱。（Ease香氛提供）

男團前輩Snoopy詹仕偉力挺品牌，挑戰兩天主持再加上演出，他也在7/2剛推出全新粵語單曲《U-U-U》，這次在香氛季舞台將重現《全民造星V》總決賽經典舞台《Pump It Up》。剛發行個人EP的薛恩Sean，19號在台中工作馬上又回台北參加香氛季，為大家帶來全新歌曲《Level up》與《別離開》，舞台魅力備受期待。

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小樂暌違九年最近剛推出全新專輯《Let Go》，專輯封面裸上身入鏡，展現精壯胸肌與腹肌引發討論，也認了圈外女友是創作靈感來源。王中平女兒韓菲擁有「最美星二代」稱號，將演唱個人創作專輯《顯化法則》多首作品，以甜美嗓音展現實力。

《Ease香氛 香戀一夏-香氛季》陣容。（Ease香氛提供）

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