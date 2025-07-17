YOYO蜻蜓哥哥被騙光7000萬！復出造星拚亞洲舞台

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾是全台最受歡迎的YOYO哥哥之一，消失螢光幕超過10年的「蜻蜓哥哥」宋翊彰，如今帶著全新身分重返大眾視野。他今（17日）以主辦人身分出席《第六屆亞洲少兒藝術人才國際大獎賽》，宣布將帶領台灣小選手於7月29日遠征成都，爭奪亞洲總決賽榮耀。

蜻蜓哥哥7000萬被詐後復出，搭舞台助台灣童星進軍亞洲。（記者陳奕全攝）

宋翊彰曾於2010至2020年間長駐中國發展，當時手握不少商演與主持機會，累積了亮眼財富，卻在2023年爆出慘遭熟人詐騙，損失高達7000萬積蓄。如今經過兩年沉澱，他選擇以行動重新站穩腳步：「我不要孩子們走我走過的苦路，而是希望他們能直接走上主舞台。」

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這番話並非空談，他正著手打造專屬的才藝培訓課程，從歌唱、舞蹈到表演，全面進行專業培育，同時也計畫推出結合國際選秀制度的全新節目，目標是建立屬於台灣的「少兒造星通道」，讓台灣孩子不再局限於本地發展，而是真正打開走向亞洲的門，「我們的孩子其實一點都不輸韓國、日本，缺的只是舞台與曝光。」

宋翊彰（蜻蜓哥哥）舉辦《第六屆亞洲少兒藝術人才國際大獎賽》記者會。（記者陳奕全攝）

這場活動也邀來蔣雪櫻擔任愛心大使，親自到場支持並頒發「晉級獎」，象徵為孩子們的夢想加冕。她同時也獲得STARS HK授予的「香港榮譽大使」頭銜，由台灣區授權單位漂兒娛樂企宣統籌宋甜兒女士親自舉薦頒發。不僅如此，宋翊彰也獲聘為華天電視臺「星光國際娛樂台副台長」，代表台灣漂兒音樂與成都漂兒娛樂共同拓展亞洲平台，成為橫跨兩岸三地與國際的資源橋樑。

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