「南京紅姐」驚喜客串舞台劇？ 招牌造型一亮相全場都笑了

中國南京紅姐事件紅遍世界各地。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近來中國南京一名偽娘暱稱「紅姐」，誘騙至少1691名男子發生性關係，甚至還將偷拍的影片外流牟利，此事也紅遍世界各地。近期更有網友在一齣越南舞台劇表演中看到一名男性演員身穿「紅姐」同款黑長袖、卡其色百褶長裙，還帶著藍色口罩，明顯在致敬南京紅姐，令網友忍不住驚呼「好快就抓到流量密碼了」。

越南一齣舞台劇在表演時，突有一名男性演員假扮成紅姐出場，造成現場騷動。（翻攝自微博）

微博近日瘋傳「南京紅姐演舞台劇」的消息，點進去畫面才知道是越南一齣舞台劇在表演時，突有一名男性演員假扮成紅姐出場，不僅戴上同款假髮、身穿同款黑長袖搭配卡其色百褶長裙，臉上還戴著藍口罩，1:1還原的招牌造型，乍看之下還以為紅姐上台了，全場馬上掀起一陣騷動，不少人更是忍不住笑出聲，不過該名演員並未在台上久留，應該只是客串。

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消息一出，引不少中國網友留言「好快就抓到流量密碼了」、「好有梗」、「天啊，這故事都已經傳到國外了」、「太慘了，丟臉丟到全世界」。

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