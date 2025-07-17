朱海君改讓老公NONO當經紀人 許效舜語重心長：生活還是要過

第36屆傳藝金曲獎由柯大堡擔綱傳藝大道主持。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第36屆傳藝金曲獎將於2025年8月23日登場，許效舜今與楊小黎、柯大堡一同出席宣傳活動。面對媒體關心NONO近況，許效舜低調回應：「他要面對他該面對的事。」但也透露自己有遇到朱海君，並特別為她加油打氣，表示：「她有變瘦一點，但不是爆瘦，老天爺有在照顧她。」

NONO（右）捲入性侵風波，老婆朱海君遭牽連。（資料照）

朱海君離開待了14年的豪記唱片，現傳由丈夫NONO擔任經紀人，面對性醜聞風波未平，許效舜也語重心長說：「日子還是要過，家人還是要顧，她很努力，將來也許會講出自己的心聲。」

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活動現場，許效舜也感性回憶與楊小黎的師徒情，笑說兩人從她七歲拍電影時就結下緣分，還記得她媽媽在片場邊餵饅頭邊念台詞，她也笑說：「那時舜哥會直接把我扛起來拍戲。」場面溫馨。

第36屆傳藝金曲獎由許效舜（右）、楊小黎攜手主持典禮。（三立提供）

許效舜也透露，過去與澎恰恰搭檔的《鐵獅玉玲瓏》至今仍受年輕人喜愛，未來不排除改編為「戲曲進階版」，甚至加入搖滾、特技飛行等新元素。他更構想推出實境節目形式的傳統藝術計畫：「就像魔鬼訓練營，讓年輕人投入傳統表演，在挑戰中傳承。」

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